El premio Lady Harimaguada de Oro se va a Canadá gracias a 'Matt and Mara'

Por «la capacidad del director para llevar a la pantalla problemas y situaciones de relaciones profundas, complejas y universales y porque la dirección de actores y el guion son brillantes y relevantes», la película canadiense 'Matt and Mara' (Matt y Mara), de Kazik Radwanski, se ha llevado la Lady Harimaguada de Oro, principal premio de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con una dotación de 20.000 euros.

Así lo determinó el fallo del jurado integrado por Marina Sanna, Samal Yeslyamova y Sidney Cadot-Sambosi, que se dio a conocer en la mañana de este sábado en una de las salas del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

El largometraje ganador se podrá ver de nuevo este domingo, a partir de las 20.00 horas, en los cines Yelmo Las Arenas, sede de las proyecciones del Festival.

El Lady Harimaguada de Plata ha recaído en el largometraje 'Explanation for Everything' (Una explicación para cada cosa), del joven cineasta húngaro Gábor Reisz, un lúcido retrato de la polarización de la sociedad contemporánea de su país natal a partir de un suceso en torno a un estudiante de bachillerato.

El jurado se decantó por esta propuesta «por la poderosa inmersión en la sociedad húngara, la sutil interconexión entre los personajes y la complejidad de las cuestiones que vinculan política y libertad. Por añadidura, el montaje y la música subrayan todas las cualidades de la trama».

Gábor Reisz recogió su galardón durante el acto de lectura del palmarés y su filme se podrá ver de nuevo este domingo, a partir de las 18.00 horas.

La Mención Especial del Jurado fue para el híbrido entre documental y ficción 'Through the Graves the Wind Is Blowing', del norteamericano Travis Wilkerson, galardón que recogió su actor protagonista, Iván Peric.

Por su parte, la actriz Minh-Châu se hizo con el Premio a la Mejor Interpretación por su trabajo en el filme 'Cu Li Không Bao Giờ Khóc' (Cu Li Never Cries), de Phḁm Ngọc Lân, una coproducción entre Vietnam, Singapur, Francia, Filipinas y Noruega.

El Jurado Popular, que otorga el Premio del Público, se decantó por el largometraje 'Paradise', del cineasta de Sri Lanka, Prasanna Vithanage, que también recogió en persona este reconocimiento.

El jurado de Cima (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales) se decantó por el ensayo documental 'I'm Not Everything I Want to Be', de la joven cineasta checa Klára Tasovská, que también estaba presente en el acto. El jurado compuesto por Linn Löffler, Samir Karahoda y Yun-Hua Chen determinó que 'Cuatro hoyos', de la cubana Daniela Muñoz Barroso ha sido el mejor cortometraje de la Sección Oficial de este año.

En Banda Aparte, apartado destinado a propuestas con un carácter más experimental, el premio a la mejor propuesta fue a parar a manos de 'Malqueridas', de la cineasta chilena Tana Gilbert.

El palmarés de la Sección Oficial

-Lady Harimaguada de Oro

Matt and Mara (Canadá, 2024, 80 min.)

-Lady Harimaguada de Plata

Explanation for Everything (Magyarázat mindenre) (Hungría, Eslovaquia, 2023, 127 min.)

-Premio a la Mejor Interpretación

Minh-Châu por su interpretación en Cu Li Không Bao Giờ Khóc (Cu Li Never Cries) (Vietnam, Singapur, Francia, Filipinas, Noruega, 2024, 92 min.)

-Mención Especial del Jurado

Through the Graves the Wind Is Blowing (EE. UU., 2024, 84 min.)

-Premio al Mejor Cortometraje

Cuatro hoyos (Cuba, Francia, 2023, 20 min.)

-Premio del Público

Paradise (Sri Lanka, India, 2023, 93 min.)

Palmarés de Banda Aparte

Malqueridas (Chile, Alemania, 2023, 74 min.)

Palmarés de Panorama España

Premio Panorama España

On the Go (España, 2023, 72 min.)

Mención Especial del Jurado

Trenc d'Alba (Crack of Dawn) (España, 2023, 28 min.)

Palmarés de Canarias Cinema

Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje

La hojarasca (The Undergrowth) (España, 2024, 72 min.)

Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje

Aitana (España, 2023, 19 min.)

Mención Especial del Jurado Cortometraje

Cabreo (Goat Anger) (España, 2024, 12 min.)

Premio de Distribución Digital 104

El Canto de los Años Nuevos (The Song of the Years to Come) (España, 2023, 23 min.)

Palmarés de CIMA

Premio CIMA

I'm Not Everything I Want to Be (Ještě nejsem, kým chci být) (República Checa, Eslovaquia, Austria, 2024, 90 min.)

Premios del Mercado del Cine Casi Hecho (MECAS)

Premio Cine Casi Hecho: Hijas de Matías Ítalo Scarvaci o Costa.

Premio Cine Por Hacer: Diarios del silencio de Daniela Muñoz Barroso.

Premio Isla MECAS: Fuego en la boca de Alois Sandner Díaz.

Premio Music Library &SFX: Tiempo de morir de Ana García Blaya.

Premio Premio Very Good Script: Fuego en la boca de Alois Sandner Díaz.

Premio Cinema Pendent de l'Alternativa PRO es para Fiesta Negra de Guillermo Magariños.

SEMILLERU Lab premia a Woman Bites Dog de Armand Rovira.