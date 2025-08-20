El Clúster Audiovisual de Canarias lanza un mensaje de «tranquilidad» para los inversores Defiende la legalidad de las Agrupaciones de Interés Económico y del contrato de financiación para las producciones audiovisuales en las islas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:46 Comenta Compartir

El Clúster Audiovisual de Canarias emitió este miércoles un comunicado en el que expresa su «absoluta tranquilidad en relación a la inversión en nuestro sector» ante la reciente publicación de noticias relacionadas con «la inspección, por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a diferentes Agrupaciones de Interés Económico vinculadas a proyectos cinematográficos».

Aclara en la nota de prensa que «las Agrupaciones de Interés Económico (AIEs) son figuras legales reconocidas y puestas a disposición de la industria audiovisual y otras, para la aplicación de incentivos». «Sin ir más lejos, en enero de 2025, una sentencia de la Audiencia Nacional reconoció que las AIEs pueden tener la condición de (co)productoras cinematográficas 'a todos los efectos' y, por tanto, pueden acceder a las deducciones/incentivos fiscales del Impuesto sobre sociedades para producciones audiovisuales. La AN subraya que la Agencia Tributaria no puede contradecir los actos y certificaciones del ICAA (por ejemplo, la inscripción en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales como productora y la calificación/nacionalidad de la película donde la AIE figura como productora). Exige coordinación interadministrativa y remite a la doctrina del Tribunal Supremo sobre el respeto a los criterios de otros órganos competentes en su materia», a lo que añade que «ese fallo, además, obliga a la devolución de más de 100 millones de euros a inversores de grandes producciones y refuerza la seguridad jurídica de estas herramientas».

El Clúster Audiovisual de Canarias también subraya que «las inspecciones son un mecanismo habitual de seguimiento y control de la Administración, no exclusivo del sector audiovisual ni de las AIEs». «Según fuentes del sector audiovisual en Canarias, la gran mayoría de inspecciones realizadas en los últimos años han concluido de forma positiva para las empresas, sin desembocar en sanciones definitivas. Los artículos que se han publicado en diversos medios en relación a este tema, se basan en rumores o supuestos no confirmados judicialmente, lo cual puede distorsionar la percepción del sector y generar una sensación de inseguridad innecesaria entre potenciales inversores», aclara.

No hay trato de favor

En el comunicado, el Clúster defiende que «Canarias no recibe un trato de favor respecto a los territorios peninsulares en materia de incentivos, sino que dispone de un régimen económico y fiscal propio, vinculado a su acervo histórico y expresamente reconocido en la Constitución. Además, su condición de Región Ultraperiférica de la Unión Europea se recoge en el art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

«Existen otros modelos para la inversión en producciones audiovisuales, como el contrato de financiación, regulado en el 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS). En el año 2023 el Clúster Audiovisual presentó una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos que puso luz al papel de los inversores peninsulares en los contratos de financiación. Como resultado de esa consulta, se clarificó que el contrato de financiación permite que el contribuyente que participe en la financiación de producciones cinematográficas españolas, series audiovisuales o producción y exhibición de espectáculos en vivo, puede aplicar directamente la deducción por producciones audiovisuales españolas (del artículo 36.1 Ley del IS) y por eventos musicales y teatrales (del artículo 36.3 Ley del IS), sin necesidad de estructurar la producción a través de una Agrupación de Interés Económico (AIE). Esta práctica es cada vez más común en la inversión en producciones audiovisuales», explica.

El Clúster destaca que «la financiación es un factor fundamental en cualquier industria, y en nuestro caso, confiamos en la profesionalidad del sector, en el buen hacer de la Agencia Tributaria y en los mecanismos de control que establece la normativa española».

El comité ejecutivo del Clúster Audiovisual, a través de su presidente, Rubén Zarauza, apuntó en el comunicado que «los inversores deben estar tranquilos y seguir mirando al sector audiovisual como una oportunidad única».

Recuerda el texto que «el sector audiovisual fue declarado estratégico por parte del Parlamento de Canarias en el año 2009».