Claudio Utrera: «Sigo creyendo que el cine puede servir de redentor de la realidad» El crítico recibe este miércoles, a las 20.00 horas, en el CCA Gran Canaria, un reconocimiento por su labor durante 53 años

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

El trabajo de crítica, análisis y divulgación sobre el séptimo arte desarrollado por Claudio Utrera durante 53 años recibe este miércoles, a las 20.00 horas, un nuevo reconocimiento por su valor patrimonial en el CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual, ubicado en la calle Cádiz del barrio de Schamann.

El periodista, crítico cinematográfico, ensayista y exdirector del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras de las múltiples funciones desarrolladas durante su trayectoria profesional, defiende el valor del séptimo arte como elemento no solo para el entretenimiento sino para el conocimiento y la reflexión.

«Sigo creyendo que el cine puede servir de redentor de la realidad. Utilizado con inteligencia y lucidez abre ventanas al mundo. Con los años he ido evolucionando pero es algo que siempre intento plasmar en mis textos», reconoce quien ha publicado de forma constante desde mediados de los años setenta en medios locales como 'El Eco de Canarias', 'Diario de Las Palmas', 'Diario de Avisos', 'La Provincia' y CANARIAS7, entre otros, así como en distintas publicaciones nacionales.

Claudio Utrera reconoce que escribir de cine es hacerlo también «de la vida». Pero lo matiza. «No caigo en la exageración de François Truffaut, que decía que el cine es la realidad a 24 fotogramas por segundo. Pero sí que el cine, como cualquier medio de expresión, cambia con los tiempos, evoluciona con el mundo y con la realidad. Supone una visión integral de la vida, la realidad está en las imágenes que veo en el cine y en los libros sobre cine que leo», defiende.

«'Una batalla tras otra' y 'Eddington' evidencian que el cine político ha vuelto a Hollywood pero con otras formas»

Desde su punto de vista, el cine no ha perdido fuerza como «fenómeno sociológico». Incluso, apunta, tanto «en el cine 'mainstream', en las superproducciones de súper héroes, como en el cine de autor» ser detecta pinceladas reflexivas, unas evidentes y otras veladas, que implican una visión del mundo que trasciende al espectador.

Nuevo cine político

Esta concepción, reconoce se extiende a todas las disciplinas artísticas. Y en el caso concreto del cine evoluciona tanto a nivel narrativo como visual y conceptual. Utrera pone dos ejemplos recientes sobre la mesa. «El caso de Paul Thomas Anderson es modélico. En su última película, 'Una batalla tras otra' (One Battle After Another) aplica fórmulas tradicionales del cine como espectáculo, propias del cine de género, pero a la vez esos aparentes convencionalismos los utiliza como elementos de pensamiento del mundo y de la realidad contemporánea. Transmite la precipitación propia de las películas de acción, pero una vez que termina, en este caso más de tres horas que pasan volando, empiezas a pensar sobre la película y sobre lo que muestra. Al igual que la también reciente 'Eddington' (2025), dirigida por Ari Aster, son películas de género que retratan y reflexionan sobre la América de Trump. Ponen de manifiesto que el cine político ha vuelto a Hollywood, pero con formas muy diferentes al cine político de los años 70», subraya.

A la hora de escribir sobre estas y otras películas, Claudio Utrera parte de la «significación» que tiene el arte cinematográfico en su vida. «He terminado, con el paso de los años, por crearme un estilo propio y una forma de escribir, meditar e indagar muy personal», dice. Y a partir de ahí se traza un objetivo: «Busco establecer un punto de comunicación con el lector. Creo en mi cerebro un prototipo, un lector con una cultura media elevada y mucha sensibilidad».

Recuerda con nostalgia cómo ha pasado de forjar sus crónicas, críticas y entrevistas sobre cine en una máquina de escribir Underwood al teclado de un ordenador, mientras asume que su visión reflexiva y analítica de este arte supone en gran medida nadar a contracorriente en la sociedad contemporánea y en unos medios de comunicación en constante transformación.

La dirección del Festival

Claudio Utrera fue el director fundador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, cargo que ostentó durante 15 ediciones.

No duda a la hora de reconocer que esta labor es uno de los momentos «culmen» de su trayectoria profesional. «Se suele decir que escribir sobre cine es como hacerlo, no digamos programarlo, crear una oferta para un gran público, pensando en muchas cosas como la evolución del propio lenguaje cinematográfico. Durante 15 años tuve, como le ha sucedido a otros responsables de festivales nacionales e internacionales, la oportunidad de participar en una apertura al cine contemporáneo en función de sus valores creativos y autorales», señala Claudio Utrera.

En la actualidad, se encuentra en pleno proceso de gestación de dos proyectos editoriales, de la mano del Gobierno de Canarias. A finales de año o comienzos de 2026 confía en que vea la luz el libro 'La butaca del Crítico. Una antología de miradas, pasiones y crónicas de cine', con una amplia selección de sus piezas literarias sobre el séptimo arte.

También lidera junto a Aurelio Carnero un equipo con una veintena de redactores que trabaja en la elaboración del 'Diccionario de Cineastas Canarios', cuya publicación está prevista para el 2027.

Dos actos previos

Una hora antes de su homenaje en el CCA Gran Canaria, dentro de la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, a las 19.00 horas se proyecta una selección de imágenes en súper 8mm de la costa de Gran Canaria filmadas en el año 1980 bajo el título 'Litoral de Gran Canaria o la mierda que nos rodea'.

Le sigue, a las 19.35 horas, la proyección de un conjunto de imágenes de Guinea Ecuatorial y Gran Canaria de los años 60 filmadas por la familia del entonces delegado del Ministerio de Industria y Comercio en Canarias y Guinea Ecuatorial.