El clásico 'Cœur fidèle' con música en directo abre el 22º festival de cine

La 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria arrancará el próximo 14 de abril, a las 21.00 horas, con la proyección de 'Cœur fidèle' ('The Faithful Heart', Francia, 1923, 87 minutos), un buen ejemplo del cine de vanguardia francés que este 2023 cobrará especial protagonismo en el apartado Camera Obscura.

El drama amoroso rodado por Jean Epstein llegará a la Sala Miller, en el parque de Santa Catalina, cien años después de su estreno y lo hará arropado por la música en directo del bandoneonista argentino Santiago Cimadevilla quien, junto al Ensamble Camera Obscura, interpretará una pieza propia inspirada en el legado de Astor Piazzolla y Dino Saluzzi.

Por tercer año consecutivo, Camera Obscura invitará a recorrer la historia del cine y la música. Y es que, tal y como recuerda en el texto del catálogo el director del FICLPG, Luis Miranda, «aunque el cine fuera mudo en sus primeras tres décadas de desarrollo, en público muy rara vez fue silente. La música estuvo a su lado (casi) desde el principio. Antes de que nadie se atreviera a suponer que el cinematógrafo tuviera algún futuro como arte, la música ya estaba junto a las imágenes, aunque fuera de ellas».

De este modo, diferentes artistas y formaciones volverán a acompañar el programa de la sección que, este año, contará con otros tres títulos que celebran su primer centenario o están a punto de hacerlo entre los que se encuentra 'El hombre mosca' ( 'Safety Last!'). La comedia de Fred C. Newmeyer y Sam Taylor (Estados Unidos, 1923, 80 minutos) protagonizada por Harold Lloyd recalará en el Festival junto a los acordes del compositor, contrabajista y bajista eléctrico Tana Santana.

La música del International Bach Festival Ensemble, un aliado del apartado de la cita cinematográfica desde su nacimiento, cerrará el ciclo de proyecciones acompañando a otros dos cortometrajes franceses de vanguardia: el surrealista 'Entr'acte' de René Clair (1924, 25 min.) y el impresionista 'La souriante Madame Beudet' ('La sonriente Madame Beudet') de la cineasta Germaine Dulac (1923, 38 min.).

Al igual que en la pasada edición, Camera Obscura dará el pistoletazo de salida a una concurrida agenda con la reposición de una de las grandes obras maestras de principio del siglo pasado. Y es que, a pesar de no haber contado con el apoyo del público el año de su estreno, 'Cœur fidèle' se ha consolidado como uno de los títulos de referencia del cine de vanguardia francés por su carácter innovador en cuanto al uso de los primeros planos.

La cinta fue una de las primeras en rodarse en Marsella, ciudad en cuyos fondos se adentró para narrar los entresijos de un triángulo amoroso formado por una huérfana de nombre Marie (Gina Manés), un trabajador portuario llamado Jean (Léon Mathot) y un matón apodado Petit Paul (Edmund Van Daële). Epstein tardó una noche en escribir el guion del que fue su tercer filme y el primero de estilo dramático en solitario.

Copia restaurada

La copia restaurada por la Fundación Jérôme Seydoux-Pathé se proyectará la noche del 14 de abril con la música original compuesta para la ocasión por el bandoneonista argentino Santiago Cimadevilla, quien estará acompañado por el Ensamble Camera Obscura.

El ciclo Déjà vu

El apartado Déjà vu del festival, que se desarrollará entre el 14 y el 23 de abril, se recupera títulos imprescindibles, bien para su revisión o bien para su descubrimiento.

En esta 22ª edición se mostrará desde «la primera gran obra del cine iraní»: 'Brick and Mirror' de Ebrahim Golestan (Irán, 1964, 131 min.); a «una de las grandes obras perdidas del cine independiente americano»: 'Spring Night, Summer Night' de Joseph L. Anderson (Estados Unidos, 1967, 84 min.); así como «el irreverente film-ensayo» 'Fraude', de Orson Welles (Francia, Irán, Alemania, 1973, 89 min.): «probablemente su obra más personal»; la trascendental 'Sambizanga' de Sarah Maldororo (Angola, Francia, 1972, 102 min.), «obra cinematográfica de inmensa importancia histórica y cultural»; 'El síndrome Asténico' de Kira Muratova (Unión Soviética, 1989, 153 min.), «una de las películas más innovadoras y extravagantes de la época»; o la elegante 'We Were Young' de Binka Zhelyazkova (Bulgaria, 1961, 110 min.) brillante ejemplo del «uso de recursos del mejor cine 'noir'», según la programadora de este apartado, Gloria Benito.