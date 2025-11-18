El ciclo 'Malditas guerras' proyecta 'Onoda. 10.000 noches en la jungla' La película de Arthur Harari se puede ver este jueves, a partir de las 19.00 horas, en el CCA de Schamann, con entrada gratuita

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 23:08

Tras el paréntesis de la pasada semana debido a la borrasca Claudia, 'Malditas guerras' dará a conocer una nueva fecha para la proyección de 'Hate Songs', mientras continúa con su programación este jueves día 20 y, como siempre, a las 19.00 horas con entrada gratuita en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria (CCA) -calle Cádiz, 34, junto al parque Don Benito de Schamann de la capital grancanaria–.

La película seleccionada para esta nueva cita es 'Onoda. 10.000 noches en la jungla' (2021), celebrada producción franco japonesa dirigida por el francés Arthur Harari y coescrita junto a Vincent Poymiro que narra la vivencia real del soldado japonés Hiroo Onoda, quien enviado en misión a una remota isla filipina, continuará empuñando las armas durante casi 30 años, ignorando el final de la guerra.

El filme arranca a finales de 1944. Japón está siendo derrotado en la II Guerra Mundial. Siguiendo las órdenes del misterioso Mayor Taniguchi, el joven teniente Hiroo Onoda es enviado a una isla de Filipinas poco antes de que se produzca el desembarco estadounidense.

Arrastrando a un puñado de soldados, Onoda emprende una misión delirante en las profundidades de la jungla, una guerra secreta e ilusoria. El principal objetivo: no morir. Para el Imperio nipón, la guerra está a punto de terminar. Para Onoda acabará 10.000 noches después.

'Onoda. 10.000 noches en la jungla', supone en sí misma una gesta tan quijotesca y fascinante como la que cuenta la película. El director Arthur Harari, para ser fiel a la historia real en la que se basa y sin conocer el idioma, se fue a rodar la película a Camboya empleando a actores japoneses que hablaban únicamente en su lengua natal. Una odisea que recuerda a las de Werner Herzog quien, no por casualidad, en su primera visita a Japón, decidió cancelar la invitación a una audiencia del emperador para conocer a Hiroo Onoda en persona.