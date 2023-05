La catástrofe natural que fortaleció la amistad

En ocasiones, de la manera más insospechada nacen las buenas ideas que terminan germinando en un proyecto creativo con peso. Los cineastas canarios David Pantaleón y José Víctor Fuentes se desplazaron a La Palma, isla natal del segundo, tres días después de que en Cumbre Vieja entrara en erupción el volcán, en septiembre de 2021. «Queríamos tener nuestro propio archivo de imágenes del volcán con vistas al futuro. Nos llamamos y nos dijimos de ir para La Palma. No con la idea de rodar un largometraje ni nada. Nos llevamos nuestras cámaras, lo mismo que haría un cocinero con sus cuchillos», rememora el grancanario David Pantaleón sobre el germen de lo que finalmente acabó siendo el filme 'Un volcán habitado', que estrenaron a finales de abril en el marco del festival Visions du Réel, en la localidad suiza de Nyon, un referente internacional en el campo del documental.

Mientras se encontraban en La Palma, cada cineasta rodaba por su cuenta. Y por la noche, recuerda José Víctor Fuentes, «nos poníamos a visionar lo que habíamos grabado». «Él iba por un lado y yo por el otro. Ninguno sabía lo que había grabado el otro. Íbamos con dos cámaras, cada uno con la suya. Vimos que coincidían las miradas. No queríamos irnos al lado sensacionalista, que era el que salía en la televisión. Eso, a ninguno de los dos nos hacía la menor gracia», rememora.

Encontraron la verdadera historia

Pero a medida que se desplazaban por la zona para tomar imágenes de este espectáculo de la naturaleza, catastrófico para los vecinos de la isla, José Víctor Fuentes escuchaba en su móvil los audios del grupo de amigos de toda la vida del que forma parte. «No tenían nada que ver con el sensacionalismo que algunos buscaban en la televisión. Nos dimos cuenta de que ahí había una historia de verdad, aunque en ese momento tampoco teníamos en mente hacer un largometraje con eso», asegura el cineasta palmero.

Ampliar David Pantaleón y José Víctor Fuentes, en el rodaje, en La Palma. C7

«Empezamos a construirlo poco a poco. En el primer viaje estábamos los dos e Isabel Arencibia, que acabó ejerciendo como productora y coguionista. Al siguiente viaje se sumaron Carolina Hernández, para el sonido directo, y Fernando Alcántara, cuya mirada durante el montaje ha sido clave y por eso también figura como coguionista. Hubo también un tercer viaje. La película se definió después, durante el año y medio de montaje», recuerda Pantaleón.

Pero antes hubo un mensaje clave. José Víctor Fuentes lanzó una pregunta determinante dentro del grupo de WhatsApp que comparte con sus amigos palmeros. «Les pregunté que si no les importaba que utilizáramos los audios para una película. Que si alguno no estaba conforme, que me lo dijera por privado. Ninguno lo hizo», recuerda entre risas. Este visto bueno generó que esos mensajes se convirtieran en el personaje central de la película, más allá del propio volcán.

«La película está más en lo que no pusimos que en lo que pusimos. El cine es imagen más tiempo y si se transforma, si eres capaz de mantener el plano más allá de los cinco o diez segundos habituales a los que estamos acostumbrados, entonces consigues que pase algo», defiende David Pantaleón sobre la filosofía que siguieron en el que es su segundo largometraje estrenado, tras el exitoso 'Rendir los machos'.

«Es una película de artesanía absoluta, con un material muy limitado. Que fuera limitado fue una decisión nuestra. Queríamos generarlo todo a partir de ese grupo de audios, sin manipulación. Hay muchas horas de grabaciones espectaculares con dron del volcán, pero esa no era nuestra película. Tenía que ser una mirada mínima, para una película casi minimalista. El juego consistía en que con tan pocos elementos y con un juego a contramano en el que a los protagonistas no los ves, armáramos una película que toca emocionalmente de alguna manera al espectador, como creo que hemos conseguido», añade.

José Víctor Fuentes reconoce que el trabajo de selección y encaje de los audios de su grupo de amigos fue «un currazo». No cobran vida durante el metraje de 'El volcán habitado' de forma cronológica ni todos los que se escuchan corresponden a la misma jornada. Se han elegido de tal forma que desvelan al espectador cuestiones fundamentales durante la erupción, como la pérdida de las casas, la ceniza, el agua, las plataneras, el ruido, etcétera.

Ampliar Un fotograma del filme. C7

Todos los que integran ese grupo de amigos son hombres, lo que generó debate entre los responsables del filme. «También estoy en otro grupo de amigos donde sí hay mujeres, pero es que habíamos descubierto una historia, que es la de ese grupo en concreto y teníamos que ser fiel a la misma», dice el cineasta sobre su quinto largometraje, el primero que codirige, igual que Pantaleón.

«Algo de lo que nos hemos dado cuenta después es que la película ha retratado a un grupo de hombres vulnerables. Generalmente en las películas de acción los hombres son héroes. Aquí son personas normales y corrientes que son vulnerables. Hemos retratado a un grupo de personas, que son hombres, que desde dentro se reconfortan, se ayudan. La película se puede colocar dentro del género de tragedias naturales, de catástrofes, porque tiene todos los ingredientes. Pero no lo es, se trata de una película sobre la amistad», defiende Fuentes. «No se enmarca en una época concreta. No se queda vieja. Es la película que me gustaría que viera mi hijo en unos años, cuando me pregunte sobre lo que pasó. Que vea que la gente se ayudaba, se reconfortaba. Y eso que dejamos muchas puertas abiertas en la película. No damos respuesta a nada, porque no estamos para eso», apunta.

«El volcán se transforma así en casi una anécdota. Podía ser un maremoto, un terremoto o un incendio, porque construimos la película sobre una gente que se reconforta», tercia David Pantaleón.

Eso no impide que los dos cineastas quedaran fascinados por la belleza natural de la erupción y que tuvieran que hacer un gran ejercicio de concisión para no sobrecargar la película con esas imágenes. «Tiene ese elemento de quedarte hipnotizado por la propia naturaleza, que es algo que también trabajamos en la película. Hay algo terrible, pero a la vez, si lo desvinculamos de la pérdida, era alucinante. Era como visitar un sueño en la realidad. Había un componente onírico en la atmósfera de la isla durante el tiempo que sucedió la erupción», recuerda Pantaleón. «El volcán durante el día era chungo, porque sabíamos todo lo que estaba pasando. Por la noche era maravilloso. El día que el protagonista de la película perdió la casa fue a una reunión y después nos fuimos a casa de su hermano para ver el volcán. Toda la noche echando 'birras' viendo el volcán, aunque acababa de perderlo todo. Grabábamos muchas noches desde mi casa, con una copita de vino, porque era un espectáculo increíble. Algo brutal», recuerda Fuentes.

Un sonido muy trabajado

El sonido es muy importante en 'El volcán habitado'. El ruido que generaba la erupción era enorme y constante. «La gente de La Palma que ha visto la película dice que no la soporta porque el sonido es muy real, como el que vivieron todo aquel tiempo», confiesa José Víctor Fuentes.

Trabajaron mucho el sonido 'in situ', recuerda Pantaleón, pero después en Tenerife llevaron un largo ejercicio creativo de diseño sonoro y mezclas con Raúl Capote. «Es músico y tenía que construir una sonoridad que no fuera musical, lo que es muy difícil. Tenía que crear música pero que no pareciera música», añade el cineasta grancanario.

Para ver en pantalla grande

José Víctor Fuentes y David Pantaleón quedaron muy satisfechos por el hecho de que 'El volcán habitado' tuviese su puesta de largo en el marco de la 54ª edición del festival internacional Visions du Réel, dentro de la sección competitiva Burning Light. Además, los pases en la localidad suiza de Nyon contaron con un invitado muy especial, Víctor Cabrera, alias Gusi, y su mujer Danica Vogt, ya que él integra el grupo de amigos de los audios que da forma a la película y que perdieron su casa durante la erupción. «Fue cerrar el círculo, porque han rehecho su vida en Suiza y están muy felices», apunta Fuentes.

La película sigue ahora su recorrido nacional e internacional por los festivales. Ambos defienden que se trata de un largometraje para «ver en pantalla grande», a la vez que lamentan lo difícil que será que se vea en salas en el archipiélago. Sin ir más lejos, David Pantaleón solo pudo exhibir 'Rendir los machos' en el cine del Museo Elder de la Ciencia en Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de estrenarla en todo el país y recibir varios premios.

A la vez que trabajan en el frente de la exhibición, Pantaleón y Fuentes tienen en mente crear «una instalación artística» con las imágenes que filmaron del volcán y con su sonido. «Me molaría en La Palma. A los de allí no les ha gustado mucho la idea, porque el sonido y las imágenes del volcán para los palmeros que lo sufrieron son chungas. Pero no sería una instalación para ellos, sino para los turistas, para que se metieran dentro y pudieran experimentar durante unos minutos lo que se vivió durante aquellos meses», defiende José Víctor Fuentes.

Una antipelícula

El autor de títulos como 'A veces el amor', 'La Luz de Mafasca' o '90 minutos and I love you' define 'Un volcán habitado' como «una antipelícula» desde un punto de vista financiero. «No escribimos el guion y después buscamos financiación para rodarla. Primero la rodamos y después llegaron las ayudas para profesionalizar el montaje», apunta sobre las recibidas del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, de la Mutualidad de la Abogacía, del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de El Paso. La participación del proyecto en el Mercado de Cine Casi Hecho (Mecas) del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria los puso en contacto con Kino Rebelde, distribuidora y agente de ventas internacional de la película.