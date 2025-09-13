Carlos del Amor y María Mendoza presentarán la gala del FIC Gáldar Los dos periodistas llevarán las riendas del acto de clausura de una edición que se desarrollará entre el 18 y el 25 de octubre

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:28

La 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar, que se desarrollará entre el 18 y el 25 de octubre, contará con dos presentadores de excepción para su gala de clausura, el periodista especializado en cine Carlos del Amor y la periodista y presentadora canaria María Mendoza.

Ambos han confirmado su presencia para conducir la gala que tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre en el Centro Cultural Guaires de la ciudad de Gáldar. Desde la alfombra roja los acompañarán además Fabiola Acosta, Rubén Castellano y Adrián Cruz.

El periodista murciano Carlos del Amor es todo un referente en el mundo del periodismo cultural. Vinculado a Radio Televisión Española y siempre de la mano de la cultura es un habitual de los festivales de cine más importantes del mundo y sus crónicas culturales llevan un sello de identidad que lo sitúan como una de las voces más importantes del periodismo cultural de nuestro país. Prueba de ello son los premios internacionales conseguidos por su documental 'Revelando a Dalí'.

Licenciado en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Documentación por la Universidad de Murcia, ha impartido charlas y conferencias en numerosas universidades. En 2013 debutó en la literatura con el libro de cuentos 'La vida a veces'; uno de esos relatos, 'El trastero', fue llevado al cine. En 2015 llegaría su primera novela, 'El año sin verano', y en 2017 'Confabulación. Emocionarte. La doble vida de los cuadros', premio Espasa 2020 supuso su consolidación como uno de los mejores contadores de historias, inventadas o reales.

La periodista y presentadora galdense, María Mendoza ha desarrollado casi toda su carrera profesional ligada a la televisión. Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster en Periodismo Audiovisual, ha trabajado para grandes empresas como el Real Madrid o BBVA. Actualmente es redactora y presentadora de los Servicios Informativos de TV Canaria, cadena en la que también ha conducido programas como '25 Grados' o 'Una Hora Menos'.

Encargados de entrevistar a los invitados a la gala en la alfombra roja de Centro Cultural Guaires estará la actriz galdense Fabiola Acosta presidenta de Pessada Producciones y vinculada al FIC desde sus comienzos, presentando o participando en cortos del certamen Gáldar Rueda y como presentadora de la gala de clausura de la cuarta edición del festival.

También el periodista galdense Rubén Castellano, Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado su carrera en diferentes medios de comunicación en Canarias. En Televisión Canaria formó parte de los Servicios Informativos y fue copresentador del programa 'Toc, Toc, Se Puede'.

Actualmente continúa su carrera en Radio Nacional de España.