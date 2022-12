Los canarios Paola Torres y Omar A. Razzak figuran entre los nominados a los premios Goya La diseñadora grancanaria está nominada por 'As bestas' y el cineasta tinerfeño por su corto de animación 'La prima cosa'

Fotograma de 'As bestas', película con un mayor número de nominaciones y por la que aspira a premio la grancanaria Paola Torres. / C7

La diseñadora de vestuario grancanaria Paola Torres y el cineasta tinerfeño Omar A. Razzak son los dos profesionales isleños que figuran entre los nominados para los premios Goya del cine español, cuya gala de entrega se desarrollará el 11 de febrero de 2023 en Sevilla.

Paola Torres está nominada por su trabajo en la película 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, que ha acaparado el mayor número de nominaciones.

La diseñadora grancanaria, que lleva años afincada en la península, logró su primer Goya en 2017 por su trabajo en '1898. Los últimos de Filipinas', de Salvador Calvo, que se rodó un año antes entre Gran Canaria y Tenerife.

En esta ocasión, esta profesional isleña compite con Nerea Torrijos ('Irati'), Suevia Sampelayo ('La piedad'), Alberto Valcárcel ('Los renglones torcidos de Dios'), Fernando García ('Modelo 77') y Cristina Rodríguez ('Malnazidos').

Por su parte, el cineasta tinerfeño Omar A. Razzak aspira a lograr el Goya al mejor cortometraje de animación por 'La prima cosa', producción que firma junto a Shira Ukrainitz, ilustradora nacida en Tel Aviv y afincada desde hace años en las islas.

El cortometraje, que se proyecta en el apartado destinado al cine canario en la 12ª edición de la Muestra de Cine de Lanzarote que concluye este sábado, compite con los siguientes filmes: 'Amanece la noche más larga', de Lorena Ares y Carlos Fernandez de Vigo; 'Amarradas', de Carmen Córdoba; 'La primavera siempre vuelve', de Alicia Núñez Puerto; y 'Loop', de Pablo Polledri.

Principales categorías

'As bestas', con diecisiete nominaciones, 'Modelo 77', con 16, y 'Alcarràs' y 'Cinco lobitos', con once cada una, parten como favoritas en los Premios Goya 2023.

Las actrices Blanca Portillo y Nora Navas dieron este jueves lectura en la sede madrileña de la Academia de cine al listado de obras e intérpretes nominados para 28 categorías, este año, por primera vez, con un mínimo de cinco nominados por categoría, a las que se suma el Goya de Honor para Carlos Saura.

El resultado de las votaciones fue absolutamente paritario, con tantos hombres como mujeres nominados en las principales categorías: Mejor dirección y mejor película 'Alcarrás', de Carla Simón; 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen; 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa -nominada a mejor directora novel-; 'La maternal', de Pilar Palomero, y 'Modelo 77', de Alberto Rodríguez, a los que se suma como mejor director Carlos Vermut, que optaba con 'Mantícora'.

Para Alauda Ruíz de Azúa, que se desplazó con su equipo a la Academia tras conocer sus once nominaciones, esta circunstancia de la paridad evidencia «que está cambiando la foto», aunque opina que «es un poquito pronto para ver si se están rompiendo las tendencias patriarcales, pero hay que ser optimistas».

Tanto Sorogoyen, como Rodríguez, confesaron que no se esperaban tal avalancha de nominaciones, por el «año excepcional de diez o quince películas que lo hubieran merecido todo», dijo el director de 'Modelo 77', mientras el responsable de 'As bestas', junto a Isabel Peña, que se declaró «hipercontento», incluso dio nombres: «'Suro', por ejemplo, 'La maternal', 'Mantícora' y 'Alcarrás', claro, que es un películón», dijo.

A las 17 nominaciones para 'As bestas', con las que iguala a 'La isla mínima' -aunque no supera a 'El buen patrón', con 20, 'Días contados' del productor grancanario Andrés Santana, con 19, y 'La niña de tus ojos', con 18- siguen las 16 de 'Modelo 77', y las once de 'Alcarràs' y 'Cinco lobitos' a las que siguen 'Cerdita' y 'Los renglones torcidos de Dios', que optan a seis estatuillas cada una.

Aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Marina Foïs, por 'As bestas', Laia Costa, por 'Cinco lobitos'; Anna Castillo, por 'Girasoles silvestres'; Bárbara Lennie, por 'Los renglones torcidos de Dios', y Vicky Luengo, por 'Suro'.

Denis Ménochet, por 'As bestas'; Luis Tosar, por 'En los márgenes'; Nacho Sánchez, por 'Mantícora'; Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, ambos por 'Modelo 77', lucharán por el Goya a mejor actor protagonista.

Carlota Pereda, por 'Cerdita'; Alauda Ruiz de Azúa, por 'Cinco lobitos'; Elena López Riera, por 'El agua'; Juan Diego Botto, por 'En los márgenes', y Mikel Gurrea, por 'Suro', figuran en la categoría de mejor director novel.