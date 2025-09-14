Canarias reivindica su producción cinematográfica en San Sebastián El estreno de 'La lucha' de José Alayón dentro de New Directors y un encuentro en el mercado son algunos de los hitos de esta edición

Canarias regresa este año al Festival de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar del 19 al 27 de septiembre. De hecho, el mismo día de la inauguración de su 73 edición será el estreno de la película isleña, 'La Lucha', de José Alayón y el Viaje Films, seleccionada dentro de la sección New Directors, que cuenta con subvenciones del Gobierno de Canarias (Desarrollo y Producción). Además, esos días se proyectarán en otras seis películas vinculadas a las islas y habrá un encuentro de 'networking', en el que se presentarán casos de éxito de empresas isleñas que han conseguido entrar como coproductoras minoritarias en grandes producciones nacionales e internacionales.

Este encuentro profesional ha sido organizado por el Gobierno autónomo, a través de ICDC y Proexca bajo la marca paraguas Canary Islands Film, y pondrá el foco de forma especial en una de sus más reciente líneas de apoyo al sector, la denominada Fondo de Coproducción Minoritaria, que permite a las empresas isleñas participar como «copropietarios minoritarios» en producciones de gran presupuesto que se impulsan en otras partes del mundo.

Este encuentro, que se presenta tradicionalmente como 'Canarias en foco', será el martes 23, a las 19.30 horas, en sala de prensa del Kursaal, en el marco de la zona Industry, la sección de mercado del festival donde se establecen contactos y se cierran negocios en esta industria. Contará con la participación de Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura; Pablo Martín Carbajal, consejero delegado de Proexca; y el director general de Innovación e Industrias Culturales, Cristóbal de la Rosa.

Por parte de las empresas canarias que contarán su experiencia con estos fondos estarán Jairo López, de El Viaje Films, que compartirá su experiencia como coproductora minoritaria del proyecto 'Magallanes', película que fue seleccionada en la última edición del Festival de Cannes, y que se presentará a los Premios Óscar 2026 en representación de Filipinas; y Elena López, de Mararía Films, que participó de la misma forma en el proyecto 'Ameba', seleccionada en el Festival Internacional de Toronto 2025. Ambos contarán su experiencia a lo largo de todo el proceso.

Siete títulos vinculados a Canarias formarán parte de esta edición del Festival de San Sebastián. Entre ellos destaca 'La lucha', nuevo largometraje de José Alayón, que competirá en la sección New Directors, dedicada a primeras y segundas obras de cineastas con una propuesta singular.

Está dirigida por el cineasta canario José Alayón, autor de Slimane y productor de títulos como 'Dead Slow Ahead' o 'El mar nos mira de lejos'. El guion está firmado por Marina Alberti y Samuel M. Delgado, con dirección de fotografía de Mauro Herce y montaje de Emma Tusell.

En la sección oficial competirá por la Concha de Oro el largometraje rodado en Canarias 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Ambientado en la localidad grancanaria que le da título y rodado parcialmente en las islas, el filme aborda los conflictos de identidad, los silencios sociales y las heridas emocionales a través del personaje de Vicente, interpretado por Jose Ramon Soroiz. La película está producida por Irusoin, Moriarti y Maspalomas Pelikula AIE.

En la sección Made in Spain estará el cortometraje documental 'Abril, hoy no es invierno', dirigido por Mabel Lozano. producido por Videoreport Canarias y Mafalda Entertainment, rodado en Canarias y Málaga. El filme visibiliza una historia real de violencia sexual ejercida contra una joven con parálisis cerebral, que logró pedir auxilio a través de sistemas alternativos de comunicación.

En este mismo apartado se encuentra 'En silencio', un documental dirigido por la canaria Sara Sálamo que narra la recuperación de su marido, el futbolista Isco Alarcón, tras una lesión en el peroné y dos operaciones. La producción ha estado a cargo de Montauk Canarias; el largometraje 'Todo lo que no sé', de Ana Lambarri, de la productora canaria Naif Films sobre la toma de decisiones en la vida que pueden tambalear el entorno; y 'Fragmentos', de Horacio Alcála, de la canaria La Noria Producciones y rodada en las islas, sobre los conflictos en las relaciones de pareja.

De otra parte, en la sección Culinary Zinema se proyectará 'Uno de los nuestros: Legado Joan Roca', de Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen, producido por la empresa isleña La Caña Sisters; y en la de Infantil, la película de animación 'Heidi, el rescate del lince', del equipo de la canaria 3 Doubles Producciones.