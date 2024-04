Bill Plympton encabeza el listado de invitados del festival Animayo entre el 8 y el 11 de mayo

Animayo, el Festival Internacional de Animación, Efectos visuales y Videojuegos, primer y único en España designado como «calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar en la categoría de cortometraje de animación y, desde 2022, también único de su rango que califica a la mejor obra de animación en el idioma español, presentó su 19ª edición que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria del 8 al 11 de mayo, ambos incluidos y que extenderá su programación 'online' hasta septiembre.

Adelantando parte de su programación, Damián Perea, director de Animayo, desveló algunos de los destacados de la nueva edición a la que asistirán presencialmente productoras y estudios internacionales de primer nivel como Sony Pictures Animation, Platige Image, Cinesite, Polygon Pictures Inc, Plymptoons, Nørlum Studios, Skydance Animation, Atlantis Animation, Atlantis Animation, B Water Studios, Fortiche Production, 3 Doubles producciones, Tomavision Studio, BMCAF STUDIO o Amuse, entre otras.

Invitados

Animayo Gran Canaria 2024 contará con más de 30 invitados y ponentes estrellas en un cartel de expertos, artistas y creadores de estudios, productoras y escuelas nacionales e internacionales que, en el Cicca y en el Teatro Guiniguada, transmitirán sus conocimientos a través de 14 clases magistrales presenciales, cada una de 90 minutos de duración, que tratarán sobre animación, producción, VFX o liderazgo, entre otros, 4 talleres, de 240 minutos cada uno, enfocados hacia el aprendizaje práctico de habilidades y capacidades en áreas de la animación, matte painting, la ilustración y la inteligencia artificial.

Además, contará con 15 ponencias formativas, cinco estrenos y proyecciones, tres presentaciones de autor, cinco stands de escuelas, 20 stands de talentos, dos exposiciones y 12 horas de 'recruitments', revisiones de porfolios y firmas con más de 15 empresas del sector participantes como The Platige Image, uno de los estudios de cinemática de videojuegos de Europa, creadores, entre otros, de la serie rodada en Canarias 'The Witcher'.

Damián Perea destacó la participación de referentes internacionales como el icónico director de animación Bill Plympton, dos veces nominado a los Premios Óscar, que ya eligiera Animayo en la pasada edición para el estreno del largometraje 'Slide', un fascinante western animado.

También acudirá a esta nueva entrega Patrick O'Keefe y Pav Grochola, Production Designer de 'Spider-verse' y supervisor VFX de Sony Pictures Animation que, además, en exclusiva para Animayo y como estreno en Europa, trae una exposición de la mencionada 'Spider-verse', multipremiada en los Premios Annie y nominada este año en los Premios Óscar a la Mejor Película de Animación. Representando a Platige Image, también figura entre los asistentes Rafał Kidziński (Polonia), VXF Supervisor, Manager production and Pipelines, y Jaroslaw Sawko (también polaco) productor ejecutivo de proyectos como 'Un día más con la vida', 'Star Wars Outlaws'y 'The Witcher'.

La norteamericana Ann Le Cam lidera la creatividad y la innovación y abarca tres continentes en su trayectoria con experiencia en campos como Studio Leadership, Production Planning y el Talent Management. Por su parte, Shuzo Shiota (Japón) es productor, presidente y CEO de Polygon Pictures Inc con varios premios Emmy y el Especial 25º Festival de Arte de Japón.

Otros asistentes serán: Julián Larrauri, producer, director, and screenwriter, (U-tad); Ramón Rosa, compositor senior de efectos digitales, senior Nuke Supervisor ('The Core School'); Mercedes Delgado, Lighting and Comp. Supervisor (Cinesite); Gustavo Sánchez Pérez , supervisor, líder y artista de efectos visuales (Rodeo FX); y Gisela Prunés , estratega de talento creativo para medios digitales y especialista en recursos humanos, entre otros.

Ayudas para los jóvenes

Animayo vuelve a acoger el programa 'Decide tu Futuro' que integra una amplia variedad de ponencias sobre las carreras más artísticas a las más tecnológicas, y a las que ya pueden inscribirse para asistir, como centros educativos, enviando un email a dori@animayo.com. Las universidades y escuelas participantes de este programa son: U-Tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (Madrid), The Core School (Madrid), L'Idem (Barcelona), LCI (Barcelona), Universidad del Atlántico Medio (Gran Canaria) y Escuela Artediez (Madrid).

Además, y sumado a revisiones de porfolios de jóvenes estudiantes, el programa de 'Becas al talento Animayo' ofrecerá más de 600.000 euros para impulsar estudios 'online' y presenciales en algunas de las ya mencionadas escuelas y universidades nacionales en el curso 2024-2025. Una convocatoria sin límite geográfico que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, a través de la web de Animayo.

Proyecciones

El Festival proyectará, desde el día 8 al 11 de mayo en el Teatro Guiniguada, tanto para abonados como para público en general, cinco Secciones Oficiales a Concurso. Una selección de cortometrajes resultantede una competición anual de más de 2.000 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual.

Completando la oferta, e igualmente para abonados y como público en general, vuelve la denominada 'La Noche Dos Rombos' que trae una segunda exposición para Animayo Gran Canaria 2024, de realidad aumentada, a cargo de la danesa Sara Koppel, artista, animadora y directora en Koppel Animation.