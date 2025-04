Bárbara Lennie: «Me encantaría protagonizar una película de acción o una historia de aventuras»

Fran Villalba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de abril 2025, 23:32 Comenta Compartir

Bárbara Lennie (Madrid, 1984) es consciente de que tiene fama de persona misteriosa y enigmática, aunque en la distancia corta resulta muy cercana y accesible. «Debe ser una mezcla de los personajes que he hecho, de lo que supongo que transmito de manera inconsciente y del imaginario colectivo, que a veces proyecta en ti cosas que te sorprenden. No me importa, pero no me reconozco en ello. De todos modos es verdad que en estos momentos tan pornográficos en los que parece que hay que enseñarlo todo, el que la gente no sepa bien por dónde vas y quién eres, tampoco me parece nada mal», explica la actriz en la capital grancanaria.

Precisamente este halo de misterio lleva a algunas presunciones equivocadas. Viendo su carrera, uno podría pensar que a la actriz sólo le interesan las películas independientes, cuando lo cierto es que está deseando trabajar también en proyectos 'mainstream'. «El año pasado rodé con Alberto Rodríguez 'Los tigres', que es una cinta con una visión muy popular. Y me encantaría hacer cine de acción, me gustan las buenas películas de aventuras, las grandes películas históricas...sería genial poder hacer algo así».

En cualquier caso no se queja, porque por ahora está pudiendo hacer tanto proyectos independientes como películas con un espíritu mucho más comercial. «En una industria tan pequeña como la española, poder moverse entre los dos mundos es muy difícil, porque la gente enseguida te encasilla, así que sé la suerte que tengo de poder pasar de una película como 'El agua', de Elena López Riera, a 'Los renglones torcidos de Dios'. Posiblemente el que yo haya podido hacer películas de esa envergadura tiene que ver con que los directores se han empeñado mucho, han tenido que convencer a numerosos ejecutivos de que yo era la opción correcta. Y sinceramente está muy bien demostrar que puedo pasar de una peli independiente a una superproducción».

La actriz participa este sábado en las Quintas Jornadas sobre el Oficio cinematográfico, que se celebran a partir de las 12.00 horas en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus. Una de las actividades pertenecientes a esta 24ª Edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, producido por 18 chulos y Salán Producciones, y cuyas entradas literalmente se agotaron en menos de dos horas. «Me hace mucha ilusión participar, me habían tanteado varias veces pero no había podido venir. Además me gusta como oyente, como espectadora, oír hablar a los demás de sus trabajos...y no sólo relacionados con el cine». Aunque en este caso concreto admite que está deseosa de escuchar lo que tienen que decir Carolina Yuste, Javier Gutiérrez y Nathalie Poza, los otros invitados al coloquio, en el que Carlos del Amor ejercerá como moderador.

«Lo que ocurre es que me resulta un poco extraño hablar de estos temas, porque el mío es un oficio extraño en el que a veces no es fácil explicar cómo son mis procesos», se justifica Bárbara. Aún así, hace un esfuerzo por explicar cómo se enfrenta a cada nuevo personaje. «Me aproximo a ellos de forma diferente depende del proyecto. No siempre hago lo mismo. Pero lo que sí es igual siempre es que me vuelvo obsesiva con leer el guion una y otra vez. Hay algo en la repetición de la lectura que me sirve porque por lo general no acabo de entender lo que voy a hacer, no me acabo de ver en el papel hasta que le doy muchas vueltas y hago un análisis racional y teórico de quién es y cómo es. Y luego también me pongo mucho en manos de qué quiera hacer el director o la directora, si quieren ensayar, si no, a veces me he preparado aparte con algún coach, a veces hago preparación física...», dice.

El proceso creativo

Y en cuanto a si los personajes se le quedan pegado mucho tiempo afirma que «no soy una persona obsesiva de las que piensan en el personaje las 24 horas, pero inevitablemente durante los procesos creativos siempre hay una parte que va contigo. No es que estés pensando todo el rato en ello, pero sí hay algo que te envuelve y que tiene que ver con eso en lo que estás trabajando».

A la hora de elegir proyectos, Bárbara Lennie admite que a día de hoy influye tanto el material como la gente que va a hacer la película y el lugar en donde se va a rodar. «Si me dijeras que hay un personaje increíble, pero que son seis meses en Indonesia, te diría que ahora no es el momento, que no puedo hacerlo. Las cosas van cambiando, tus inquietudes y preferencias varían y menos mal que es así». Pero al mismo tiempo añade que «con el tiempo, todo eso volverá. Yo soy un animal muy cinematográfico y sé que mi familia entenderá que vuelva a embarcarme en alguna locura».

Teatro y cine

Bárbara Lennie no deja de encadenar rodajes de cine, pero en su carrera jamás ha descuidado el teatro, su otro gran amor. «Del teatro lo que más echo de menos ahora es que hace tiempo que no lo hago y que voy a tardar un tiempo en volver a los escenarios, a ser dueña del momento y a 'tener' el inmediato. Para bien o para mal, tienes un 'feedback' instantáneo de lo que va ocurriendo y al final tu instrumento está ahí, vas directa. Y eso me parece impagable».

Del cine, por su parte, destaca que «lo que más me gusta es que es bastante misterioso cómo un grupo de gente se une para contar una historia que ha escrito otra persona y todos ponemos nuestras cabezas y nuestras almas a funcionar para que salga adelante a lo largo de muchos días en una especie de artefacto extraño que armamos entre todos. Hay algo en lo colectivo y en lo artificioso pero al mismo tiempo profundamente humano que me parece increíble. El no saber qué va a pasar, cómo lo van a montar. Que a veces el resultado te sorprende, para bien o para mal».

En cuanto al futuro, le gustaría hacer algo que tenga que ver con textos clásicos.

Otro proyecto podría estar relacionado con 'La llamada', el libro de Leila Guerriero que cuenta la dura historia de la familia de Bárbara durante la dictadura argentina. «La publicación de 'La llamada' ha sido bastante revulsivo, la verdad. Me ha dado ganas de ofrecer mi propio relato, que no es el relato que he leído. Y creo que es un material humano tan increíble que siempre tengo la idea de hacer algo».