Sean Baker, de lograr el Lady Harimaguada de Oro en 2009 a ser el gran triunfador de los Oscar

El premio Lady Harimaguada de Oro de 2009, máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que recibió por su tercer largometraje, 'Prince of Broadway', supuso un gran impulso a la carrera internacional del cineasta norteamericano Sean Baker, que tras lograr el pasado año la Palma de Oro de Cannes, fue el gran triunfador de la gala de entrega de los Óscar de Hollywood con 'Anora'.

En 2009, Sean Baker no acudió a Gran Canaria para presentar su ópera prima, deuda que quedó saldada en 2022, cuando presentó en persona, junto a su esposa y productora de varias de sus películas, Samantha Quan, la retrospectiva que le dedicó el festival que dirige Luis Miranda.

Antes los medios de comunicación, Sean Baker subrayó la importancia del Lady Harimaguada de Oro. « «No pude estar aquí en 2009. Haber ganado el premio de este festival significó mucho para mí y para mi carrera, porque era un momento en el que no contaba con una distribución tan buena como ahora. Aquí van a poder ver una versión restaurada de 'Prince of Broadway'», reconoció el director norteamericano en la rueda de prensa celebrada el 26 de abril de 2022, en el hotel Cristina by Tigotan del paseo de Las Canteras.

La retrospectiva de hace casi tres años en la capital grancanaria contó con la proyección de la que en 2022 era su última película, 'Red Rocket' y sobre la que debatió, tras su proyección en los hoy extintos Multicines Cinesa El Muelle, con el periodista Luis Martínez. «La rodamos durante la pandemia. Llevaba dos años trabajando en otro proyecto, sobre actividades con drogas en Canadá, pero era un proyecto muy grande y con el covid-19 no podíamos hacerlo. A principios de 2020 pensamos en hacer una película más pequeña y así nació 'Red Rocket', cuya investigación había arrancado hace años, cuando rodé 'Starlet'. Quería retratar el mundo del cine de adultos de Los Ángeles, pero fuera de los arquetipos, ya que los actores no viven con el glamour que pensamos, porque no se les paga como debería. Tienen una vida mundana», explicó.

Sean Beaker defendió la importancia del humor en el cine social que le caracteriza. «El humor es un componente vital y sin él, mis historias no tendrían sentido. La vida es una combinación de tragedia y comedia», dijo.

Improvisar

También reconoció a su paso por Gran Canaria el peso que tienen las improvisaciones en sus producciones. «Me gusta improvisar, tanto delante como detrás de la cámara. Lo considero muy importante. Es algo que se genera de forma orgánica, vemos que la película cambia de forma natural mientras la estamos rodando. Siempre tenemos las puertas abiertas en este sentido. Eso no significa que no seamos unos productores responsables. No podemos ir a ciegas y tenemos una historia que contar. Esbozamos la película y ahí tenemos claro que hay un principio, un desarrollo y sobre todo un final. Le damos mucha importancia al final, pero llegamos de forma distinta. Por eso escribo a veces más líneas para algunos personajes. En mis películas, el 80% es preparación previa y el 20% restante es improvisación. Después están los que llamo 'accidentes felices', casualidades que enriquecen la película», explicó el autor de 'The Florida Project' (2017).

Ampliar Damián Perea con Hossein Molayemi y Shirin Shohani celebran el Óscar en Hollywood. c7 'In the Shadow of the Cypress', de Animayo a la estatuilla dorada Un fotograma del filme. c7 El Óscar al Mejor Cortometraje de Animación también tuvo conexión con Gran Canaria. Se hizo con la estatuilla dorada hollywoodiense 'In the Shadow of the Cypress', de los guionistas y directores Hossein Molayemi y Shirin Sohani, que el año pasado se hizo con el gran premio del jurado internacional de Animayo, el festival que dirige el grancanario Damián Perea. Conviene recordar que Animayo es el único festival de animación español calificador para los Óscar. Este cortometraje de animación en dos dimensiones, con una duración de 19.33 minutos, aborda con sensibilidad las secuelas del estrés postraumático y las complejas relaciones familiares marcadas por los efectos psicológicos de la guerra. El jurado de Animayo 2024 destacó «su extraordinaria escenografía, su uso magistral de la luz, un guion profundo y una narrativa conmovedora».