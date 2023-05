Encontrarse un mensaje en una botella en la orilla de una playa cercana parece una historia sacada de una novela romántica, pero en realidad sucede, y en el siglo XXI continúa ocurriendo también. Lo incierto de lanzar la botella y lo concreto de hallarla con palabras que parece que fueron escritas para uno es la magia que consigue crear el artista Pedro Déniz y que el cineasta Ayoze O'Shanahan muestra en su nuevo largometraje documental 'Mas allá de la corriente', producido por Siroco Factory SL y Looking for Livingstone Ltd a lo largo de 15 años.

Según palabras de Ayoze O'Shanahan, «cuando el mar es el cartero, lo extraordinario es su respuesta». Porque de las 105 botellas, una decena han aparecido en diversas latitudes del Océano Atlántico como Cuba, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Estados Unidos o Norte de España y La Palma por mencionar algunos destinos.

Así que la aventura se abre paso cuando el director decide viajar con el artista para conocer a estas personas que le contestaron para agradecerle la hazaña «aprendiendo incluso a escribir uno de ellos para poder enviar su carta», subraya O'Shanahan. El contacto con la otra orilla, la que responde, constituye el eje de esta película que se cuela por una ventana en la vida de las personas que encontraron las botellas y en la de los artistas que confeccionaron las obras.

Esta 'road movie' de 82 minutos, en color y en HD, se estrena mundialmente este miércoles, 24 de mayo, a las 18.00 horas en la Sala Berlanga de Madrid y este jueves en el Museo Elder de Ciencia y Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 18.00 horas con entrada gratuita. La sala TEA de Santa Cruz de Tenerife acogerá el pase el miércoles, 31 de mayo, también a las 18.00 horas y con entrada gratuita.

Ampliar El artista Pedro Déniz y reflejado en el espejo Ayoze O'Shanahan. c7

«El océano funciona como una primitiva red social que conecta las distintas orillas. La cuestión es cómo entrar en esa red social porque para eso debes navegar a la deriva». Ayoze O'Shanahan, cineasta y fundador de Siroco Factory y Looking for Livingstone, director de los documentales 'La muerte no tiene amigo', 'La historia que no contaron', 'La Maldición el milagro y el burro' y la serie para el canal olímpico 'África Cycling Revolution'.

Esta forma de comunicación y la necesidad de comunicarse prescindiendo de la inmediatez de las nuevas tecnologías es la base del proyecto artístico de Pedro Déniz. El mismo se inició en 1998 con el lanzamiento al mar desde aguas cercanas al Faro de Orchilla, en la isla de El Hierro, con mensajes de más de un centenar de artistas.

El artista realizó un minucioso estudio de las corrientes marinas que confluyen en Canarias con el objetivo de crear esta obra en la que el mar es el vehículo que conecta a las personas y en la que el hallazgo de la obra y el mensaje, años después, le da un nuevo significado.

Pedro Déniz tiene constancia de que diez han llegado a manos de personas que las encontraron en la orilla del mar como un milagro inesperado que ha dado un nuevo sentido a su vida.

El flechazo

«Déniz me contó su obra y me enseñó un cassette betacam de un cubano que respondió al hallazgo con un vídeo grabado en el año 2001», recuerda el cineasta Ayoze O'Shanahan. «Me llevé el vídeo para convertirlo a VHS y días después pude verlo, nos contaba su vida, su pueblo, cómo encontró la botella. Estas imágenes antiguas», agrega, «grabadas por iniciativa propia de la persona anónima y enviadas por correo postal a Pedro Déniz hicieron volar mi imaginación. Fueron el flechazo definitivo que dio origen a este trabajo que he documentado en diferentes etapas durante los últimos 15 años».

La singular ubicación geográfica de Canarias es el punto de partida de la obra del artista canario Pedro Déniz, que denominó 'La Puente', nombre que recibe de entender la mar como puente, no como frontera.

«Esta historia condensa el auténtico significado de la comunicación real entre seres humanos, de lo importante de un pequeño gesto y de hacer posible encuentros que no lo serían sin la curiosidad innata a todo ser», señala Déniz.

Ampliar Un momento del rodaje del documental. C7

Tras 25 años a la deriva. 'Más allá de la corriente' es el relato de un viaje a través del tiempo donde las corrientes marinas arrastran a lo desconocido, a la otra orilla de los que encuentran las obras y le dan un nuevo significado. Este documental traza las líneas de las corrientes marinas como primitivas redes sociales a las que se llega usando uno de los medios más básicos de la comunicación humana: una botella, un mensaje y el océano. La obra refleja lo importante del azar en nuestras vidas, la necesidad de salir al exterior y de atraer a los demás hacia nosotros.

'La Puente'

'La Puente' consistió en convocar y reunir a través del 'mail-art' las propuestas de decenas de artistas nacionales e internacionales al abrigo de más de cien botellas que fueron lanzadas al mar. Las obras-botella fueron ensambladas y envasadas, por el autor, en las Bodegas El Grifo, en la isla de Lanzarote.

Se realizó una instalación en Gran Canaria, paso previo a ser arrojadas al mar desde el punto más occidental de España y de Europa, en el antiguo meridiano cero.

El lanzamiento se efectuó el 5 de agosto de 1998, a unos dos kilómetros mar adentro del Faro de Orchilla en la isla de El Hierro. Desde entonces el mar ha sido esa red social que lleva el arte como cápsula de tiempo: 84 artistas, 105 botellas con mensaje, 25 años a la deriva. Y como en toda red social ha habido respuesta. Respuesta a otro ritmo, respuesta con esfuerzo y respuesta de gratitud infinita.