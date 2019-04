Assayas rueda desde el lunes en la isla

Desde el próximo lunes, día 22, y hasta el 3 de mayo, distintas localizaciones grancanarias se convertirán en un plató de cine para el rodaje del largometraje Wasp Network, dirigido por el francés Olivier Assayas.

Penélope Cruz, Gael García Bernal, Wagner Moura, Edgar Ramírez y Leonardo Sbaraglia encabezan el reparto de este thriller de espías cubanos, que llega a la isla atraído por la política de incentivos fiscales.

Buena parte de culpa de que esta película llegue a la isla la tiene también la presencia del grancanario Adrián Guerra como uno de sus productores, a través de la su empresa Nostromo Pictures.

Entre las películas que Adrián Guerra ha rodado en parte en Gran Canaria figuran Grand Piano (2012), de Eugenio Mira; Palmeras en la nieve (2015), de Fernando González Molina; The Titan (2018), de Lennart Ruff; Blackwood (Down a Dark Hall, 2018), de Rodrigo Cortés; y Paradise Hills (aún sin estrenar comercialmente, aunque ya se exhibió a comienzos de año en el festival de Sundance), de la bilbaína Alice Waddington.

Wasp Network española (por Nostromo Pictures), francesa y brasileña, en la que participan también CG Cinéma y RT Featuves. Desarrollará su rodaje en la isla en diversas localizaciones interiores y exteriores, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en otros municipios, según fuentes cercanas al proyecto.

Llega ahora a Gran Canaria tras haber rodado ya una buena parte en Cuba, donde inició su filmación el pasado 18 de febrero.

Durante la primera semana del rodaje grancanario intervendrá la actriz española Penélope Cruz, según las mismas fuentes.

Se trata de la tercera producción en la que participa y cuyo desarrollo se lleva en parte en el archipiélago, tras Los abrazos rotos (2009), de Pedro Almodóvar –se filmó en gran medida en Lanzarote– y Ma ma (2015), de Julio Medem –Tenerife–.

El filme se inspira en hechos reales y adapta a la gran pantalla el libro The Last Soldiers on the Cold War: The Story of Cuban Five (Los últimos soldados en la Guerra Fría: La historia de los cinco cubanos), escrito por Fernando Morais.

Relata cómo se creó y actuó, en los años noventa, la denominada Red Avispa, compuesta por cinco oficiales de inteligencia del régimen castrista.

Fueron enviados a Estados Unidos para espiar a la comunidad compuesta por compatriotas exiliados, sobre todo en Miami.

A finales de los noventa fueron descubiertos, juzgados y condenados por conspiración y espionaje en territorio norteamericano.

Olivier Assayas (París, 1955) es un cineasta con una larga y ecléctica trayectoria, en la que ha logrado compaginar producciones independientes y de autor con colaboraciones con la gran industria norteamericana, como sucedió con la miniserie Carlos, protagonizada por Edgar Ramírez, al que dirige ahora de nuevo en Wasp Network.

Dentro de la sección Panorama del 19º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, celebrado entre el 22 y el 31 de marzo pasado, se proyectó su película Doubles vies, protagonizada por Juliette Binoche, Guillaume Canet y Vincent Macaigne, que refleja su vertiente más arriesgada y menos comercial.