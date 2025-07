Antonio Banderas se suma al rodaje de 'Above and Below' en el sur grancanario Jesse V. Johnson dirige este largometraje de acción, protagonizado por Laura Marano, que en buena parte se está filmando en un barco

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 18 de julio 2025, 02:00

Desde hace dos semanas, las aguas y varios enclaves costeros del sur de Gran Canaria se han convertido en un plató de cine para el rodaje de la película 'Above and Below', que dirige Jesse V. Johnson, y a cuyo elenco se ha incorporado el actor malagueño Antonio Banderas.

El fichaje de Banderas para esta producción española de AF Films, que distribuirá a nivel mundial Capstone Pictures ha sido anunciado por la revista norteamericana 'Variety' y por el propio actor en sus redes sociales. Eso sí, ambos no informaban de que el rodaje estaba desarrollándose en Gran Canaria, aspecto que ha confirmado CANARIAS7. En concreto, muchas de las escenas se están rodando en un barco, en el entorno de la playa de Puerto Rico, en Mogán.

Tony Giordano firma el guion de esta película de acción, cuyo reparto encabeza la actriz y cantante norteamericana de ascendencia italiana Laura Marano. Además de Antonio Banderas, figuran en el reparto también Christina Ochoa y Mario Tardón, avanzan en 'Variety'.

Laura Marano, que tiene actualmente 29 años, comenzó a hacerse popular entre 2011 y 2016, gracias a la emisión de la serie juvenil 'Austin and Ally', en Disney Channel.

En el cine ha formado parte de los elencos de 'Bad Hair Day' (2015), 'Lady Bird' (2017) y 'La cita perfecta' (2019), proyectos que ha compatibilizado con su carrera como cantante solista. También es embajadora de Unicef dentro del proyecto 'Truco o trato', con el que anima a los niños a recaudar fondos en Halloween para ayudar a otros pequeños.

Un 'thriller' de acción

'Variety' desvela que 'Above and Below' (Arriba y abajo en su traducción literal al castellano) es «un 'thriller' lleno de acción y giros inesperados».

Esta ficción comienza con un grupo de amigos que, para pasar sus vacaciones, decide embarcarse en un navío, con la intención de bucear y disfrutar de constantes fiestas.

Pero el plan inicial se transforma en una pesadilla cuando son atacados por un grupo de criminales en alta mar. «Atrapada en las profundidades del océano, rodeada de tiburones y con un enemigo despiadado acechando, Tatiana, interpretada por Laura Marano, deberá usar todo su ingenio y coraje para sobrevivir y salvar a sus amigos», explica el semanario norteamericano.

Antonio Banderas, el actor español con mayor peso en la industria hollywoodiense junto a Javier Bardem y Penélope Cruz, da vida en esta historia a Burns, «un hombre forjado en la violencia». La sinopsis de 'Above and Below' lo describe así: «De hombros anchos y mirada fría, su mera presencia inspira respeto y temor. Calculador y metódico, no deja nada al azar. Para él, el océano no es ningún misterio».

Jesse V. Johnson ha firmado como director producciones como 'Savage Dog', 'Accident Man', 'Avengement' y 'Triple Threat', tras desarrollar previamente una amplia trayectoria como especialista de acción en muchos títulos de la industria norteamericana.

Capstone Global y Capture se encargarán de la distribución y las ventas internacionales de este nuevo 'thriller'.