«Con los años, la ilusión y las ganas no han cambiado en mí»

José Antonio Nieto Sánchez (Marbella, 1967), más conocido como Pepón Nieto, es uno de los actores españoles más queridos por el público y mejor reconocidos por la crítica. Con cerca de 30 películas a sus espaldas, una veintena de serie de televisión y numerosas obras de teatro, este polifacético intérprete ha sido reconocido con galardones como el Premio Max al Mejor Actor, el Premio a la Trayectoria Profesional en los Premios Cultura de Marbella, el Premio a la Trayectoria Profesional por la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, así como numerosos reconocimientos en festivales de todo el país. En esta ocasión es el Festival Internacional de Cine de Gáldar el que premia su trabajo con la mayor distinción del Guayarmina de Honor.

–Guayarmina de Honor, un premio que reconoce su trayectoria en el cine y su aportación, ¿qué se siente al recibir un galardón así?

–¡Incrédulo! Muy contento, que piensen en ti para este tipo de reconocimientos es muy halagador, y en mi entorno igual, cuando llego a casa y le digo a mi madre, oye, que me han dado un premio en Canarias… mucha alegría. Uno siempre piensa que en realidad no ha hecho nada, pero si consideran que lo merezco, encantado, con muchísimas ganas de participar del Festival de Gáldar del que ya había oído hablar.

–Son casi 30 años dedicados a esta profesión… ¿cómo era Pepón Nieto en esa época?

–¡Yo creo que sigo siendo igual! Quizás porque la ilusión y las ganas en mí no han cambiado. Es cierto que tengo más experiencia y que muchas cosas que pensaba que no iban a pasar han ido ocurriendo. Empecé con 16 años haciendo teatro, me vine a Madrid casi por una necesidad lógica, desde Marbella. Yo quería estudiar en el Laboratorio de William Layton, que para mí era un sueño y lo logré. Todo fue un poco rodado. Es verdad, que si la cosa no hubiera funcionado me hubiera vuelto a mi pueblo a hacer teatro de forma independiente con mi compañía, pero sorprendentemente ocurrió.

–Y enseguida le vimos en televisión y en cine, con 'Días Contados' ...

–Siempre pensaba que con el físico que tenía iba a ser difícil que calara, había hecho muy poquita cosa, en 'Farmacia de Guardia', pero apareció Paco Pino, primer director de casting de este país, hizo una prueba para 'Días Contados' y de ahí salimos rostros que aún no éramos conocidos, Candela Peña, Ruth Gabriel, Karra Elejalde. Seguí pensando que fue un golpe de suerte y que seguiría haciendo teatro, pero al final nunca he dejado de trabajar. Esta profesión no te la puedes imaginar sin el factor suerte, pero además me lo he currado muchísimo. Hay que estar preparado y tener condiciones para ello. Y nunca he dejado el teatro. Siempre tengo la sensación de que yo hago teatro y otras cosas.

–Desde el Festival, desde Canarias, hace especial ilusión películas suyas como 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí', 'Descongélate' o 'El Tiempo de los Monstruos', con Félix Sabroso y Dunia Ayaso ¿cómo fue trabajar con ellos?

–Claro, mi relación con Félix y Dunia ha sido muy intensa, de hecho, Félix va a estar acompañándome en la entrega del premio y estoy muy contento. Félix es mi gran amigo, Dunia también, ella ya no está y me queda Félix. ¡Pero me queda Dunia también! Dunia está ahí todo el rato, la recordamos, nos reímos mucho de las cosas que ella decía ¡y también de ella! Tenemos una relación muy sana con la Dunia que no está y eso nos ha unido mucho a Félix y a mí. Aprendí mucho de ellos. Yo recuerdo que hicieron un casting para 'Perdona bonita...' y yo fui, no los conocía de nada. Normalmente tú haces una prueba y te dicen bueno, muchas gracias, ya te llamaremos…y te vas. Pero terminó la prueba y me dijeron: «Pues lo haces tú. Oye, nosotros vamos para la Puerta del Sol». Ah, yo también. Pues vamos juntos. Y me acuerdo de que fui cogido del brazo de Dunia charlando de cine, de nuestros horóscopos… Y desde ese momento todavía sigo teniendo la sensación de ir cogido del brazo de ellos.

Pepón Nieto.

–¿Qué aportan tanto al cine como a los lugares donde se celebran los festivales como el Festival Internacional de Cine de Gáldar?

–He oído hablar del Festival de Cine de Gáldar, que en los años que lleva está ya muy consolidado. Su nombre suena, hay mucha gente que ha sido premiada y es un festival que nos hace mucha ilusión. Todos los festivales, todo lo que sea apoyar al cine, tener una referencia, es importante. Es muy fácil acceder a la cultura en Madrid, en Barcelona… en ciudades pequeñas no lo es tanto. Y que de repente haya festivales en sitios pequeñitos como Gáldar es fantástico. Aunque esté muy cerca de La Palmas de Gran Canaria, que siempre tiene una actividad cultural muy interesante. Yo he ido mucho a trabajar al Cuyás, además se está rodando muchísimo en Canarias, en las siete islas… pero este festival hace que el público de sitios donde el acceso a la cultura no es tan fácil lo tengan de repente y eso es muy positivo. Para el cine y para la gente de la ciudad. Y también para la industria del cine, que se proyecten películas, que se reconozca a gente, que haya una gala de clausura como la que habrá aquí este sábado… Eso ayuda mucho a nuestro cine y a nuestra cultura.

–Un deseo de cumpleaños para el FIC Gáldar....

–Que dure mucho, que siga apoyando al cine y sobre todo al cine canario tal y como lo hace. A esa mirada canaria, que la hay, muy interesante, que siga la labor que hace. Muchas felicidades y que cumpla muchos más, que dure muchísimo, que sea cada vez más potente y que la gente de Gáldar y de Gran Canaria sepa que este festival que se hace aquí en su tierra tiene proyección más allá de las islas.