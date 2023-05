Animayo lanza a por el Óscar a 'Our Uniforms' y 'Amarradas'

Siendo Animayo el primer y único festival de animación en España designado como «festival calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar en dos categorías: cortometraje de animación internacional para el Gran Premio del Jurado Internacional Animayo, (desde 2018), y Mejor Cortometraje en Español - Animación con Ñ, para los países que tienen el español como lengua oficial (desde 2022), las dos obras premiadas en dichas categorías obtienen un pase directo a la ansiada preselección de las estatuillas doradas en la categoría de Mejor cortometraje de animación. Además, el Gran Premio del Jurado consigue un premio en metálico de 3.000 euros y un trofeo honorífico.

Ampliar Una imagen de 'Amarradas'. C7

Así, Animayo Gran Canaria 2023 abre las puertas de Hollywood a 'Our Uniforms', de la iraní Yegane Moghaddam, ganadora del Gran Premio del Jurado Internacional. Se trata de un corto realizado en técnica mixta de 07:23 minutos de duración en los que con guion propio Moghaddam, «una joven iraní rememora su época escolar a través de las arrugas y las costuras de su viejo uniforme».

Su marcado tinte social es la baza fundamental de su trabajo, que nos adentra de una manera peculiar y particular en el uso del uniforme como manera de estandarizar una población. El Jurado quedó encandilado no solo con la temática sino también por su técnica particular, utilizando el tejido como base para crear un universo de color y texturas. Tal es así que 'Our Uniforms', también ha sido reconocida en Animayo con el Premio Mejor Técnica Mixta.

De otra parte, Animayo también pone en la carrera de los Premios Óscar a 'Amarradas', de la española Carmen Córdoba, que se alza con el premio Mejor Cortometraje en Español-Animación con Ñ.

Con guion propio de Córdoba, trata del vínculo eterno entre madre e hija que sana y que hiere, y que se perpetúa cuando la hija se convierte en madre. Con una duración de 10 minutos, realizado en técnica 2D, 'Amarradas' también se alza con el Premio Mejor 2D recibiendo las alabanzas del jurado internacional además del beneplácito del público asistente a la proyección.

Ampliar Una imagen del cortometraje 'Pasajero'. C7

Son hasta 15 premios y seis menciones especiales los que componen el palmarés oficial Animayo 2023. Una 18ª edición que ha batido su propio récord de asistencia con 20.139 participantes frente a los 15.610 de la pasada edición en su misma fase presencial, anotando un incremento del 29%.

Cifras abrumadoras que aún se verán incrementadas con el número final de participantes en el programa Becas al Talento con más de 600.000 euros en ayudas a estudios 'on line' y presencial para el curso escolar 2023-2024, (convocatoria sin límite geográfico con inscripción abierta hasta el 30 de junio), y la proyección del palmarés oficial que tendrá lugar en los próximos meses de agosto y septiembre.

El jurado oficial estuvo presidido por Andreas Deja. Lo completaron: Jan Bubenicek, Denisa Grimmova, Albert Barba y Laura MacMahon.

El resto del palmarés

El palmarés oficial se completa con los siguientes galardones: Mejor Cortometraje de estudiante a 'Swing to the moon', de Marie Bordessoule, Adriana Bouissie, Nadine de Boer, Elisa Drique, Chloé Luau, Vincent Levrero y Solenne Moreau; Mejor Cortometraje Social a 'A coeur perdu', de Sarah Saidan; Mejor 3D a 'Distance-Act I: The peacock and the sphinx', de Eddy Loukil; Mejor Dirección Artística a 'Pasajero', de Juan Pablo Zaramella; Mejor Stop Motion (ex aequo) a 'Les Liaisons Foireuses', de Chloé Alliez y Violette Delvoye, y a 'Pasajero', de Juan Pablo Zaramella; Mejor Cortometraje de Humor para adultos a 'Phonorama', de Álex Rey; Mejor Guión a 'A Coeur Perdu', de Sarah Saidan; y Mención Especial del Festival Animayo a 'Tahlequah the Wale: a Dance of Grief', de Daniel Kreizberg.

Animación con Ñ

El apartado al Mejor Cortometraje en Español-Animación con Ñ se completó con dos menciones especiales, una por la concienciación social a 'Cadê Heleny?', de Esther Vital García y otra a la Mejor Dirección Artística para 'Pasajero', de Juan Pablo Zaramella.

Cinemática, Spots y vídeos musicales

El apartado destinado a Cinemática, Spots y vídeos musicales contó con los siguientes premiados: - Mejor Cinemática de Videojuegos a 'Lords of the Fallen', de Digic Pictures; Mejor Vídeo Musical a 'Arlo Parks - Weightless (DC)', de Marc Oller; Mejor Publicidad / Comisionado, a 'Lil'Sugar Master of Disguise', de Paulo García; Mención Especial del Jurado de Cinemática por Mejor Conciencia Social a 'Hidden Heroes', de Andreas Völlinger; Mención Especial del Jurado de Cinemática por Mejor Arte a 'Miles Davies - 'What's love got to do with it?', de Irina Rubina; Mención Especial del Jurado de Cinemática por Mejor Direción Artística a 'Travel Oregon - Extraordinary is Ordinary', de Gerson Aguerri.