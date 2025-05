Animayo Gran Canaria premia y pone en la carrera de los Óscar a 'Playing God' y 'Nube'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 29 de mayo 2025, 17:49 Comenta Compartir

Animayo Gran Canaria 2025 pone en la carrera a los Óscar de Hollywood al cortometraje de animación 'Playing God', de Matteo Burani, ganador del Gran Premio del Jurado Internacional más trofeo honorífico y el premio metálico.

Es un corto realizado en técnica de marionetas, arcilla, stop-motion y pixilación de 9 minutos de duración en los que, en la oscuridad de un taller, una escultura de arcilla cobra vida, rodeada de criaturas extrañas.

El jurado calificó esta obra de 'stop-motion' como una propuesta «de gran fuerza visual, atmosférica y visceral», destacando su narración sobre la reinvención y la búsqueda de la perfección. A pesar de su intensidad y crudeza, subrayaron su cuidada dirección de arte, animación y un diseño sonoro impactante, ofreciendo una pieza tan perturbadora como técnicamente admirable.

Destacada técnica gracias a la que también se alzó con el Premio Mejor Stop-Motion para esta «obra poderosa, de narrativa arriesgada y valiente, poco habitual en el panorama de la animación. Con una técnica de una delicadeza excepcional», en palabras de Damián Perea, director y productor de Animayo.

Igualmente, de forma unánime, Animayo abre las puertas de Hollywood a una segunda pieza: la ganadora del Mejor Cortometraje de Nacionalidad Hispanohablante – 'Animación con Ñ' que este año recae sobre 'Nube', de los mexicanos Diego Alonso Sánchez de la Barquera Estrada y Christian Arredondo Narváez. Obra en técnica 3D, metáfora sobre la maternidad y el crecimiento, protagonizada por dos nubes que transitan las etapas del desapego y la madurez.

Animayo es el primer y único festival de animación en España designado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar.

El Premio a la Conciencia Social fue otorgado al cortometraje en animación tradicional 'La Rivière des Ourses', de la directora belga Anaïs Mauzat.

También se ha decidido otorgar una Mención Especial del Festival al cortometraje iraní 'Like Friend, Like Deer', del director Malek Eghbali, poniendo en valor su excelente diseño de producción y una enorme calidad artística del autor.

Una obra que recuerda a la animación de Frédéric Back, a la par que recuerda el estilo del pintor y grabador británico Lucian Freud.

El Premio de la Crítica, creado con motivo del 20 Aniversario Animayo Gran Canaria y formado por un jurado internacional, también fallado por unanimidad a favor de 'Courage', pieza realizada por estudiantes de Supinfocom (Francia). El jurado lo destacó como «la pieza más equilibrada entre narrativa, animación y dirección artística», reconociendo su premisa original, su ejecución impecable y su mensaje inspirador.

En cuanto al Jurado de Cinemática, Vídeos Musicales y Obras Comisionadas, también fue unánime al reconocer la extraordinaria calidad artística de las obras finalistas. Como resultado, y por primera vez en la historia del festival, se otorgó el Premio al Mejor Uso de VFX en Soporte Narrativo a la obra comisionada The Cause of the Accident that Started the Fire, producida por el estudio español CANADA. El jurado destacó su excepcional realización artística y el uso sobresaliente de los efectos visuales, al servicio de un guion cohesionado y una narración cinematográfica de alto nivel.

El Premio a la Mejor Cinemática fue concedido al estudio Unit Image por su impactante pieza 'Secret Leve – Dungeons & Dragons: The Queen's Cradle', una obra que combina animación y efectos visuales de primer nivel en el universo narrativo de Dungeons & Dragons. Dirigida por Maxime Luère, esta cinemática fue elogiada por su calidad técnica, su dirección y su capacidad inmersiva. Una auténtica obra maestra que subraya el potencial narrativo del formato cinematográfico aplicado al videojuego.

Y entre más destacados, el público adulto votó en coincidencia con el Jurado, por lo que el cortometraje de técnica 3D 'Quota', de Studio Job, Joris & Marieke, de los Países Bajos, se alza con los premios Mejor Comedia para Adultos, así como el Premio del Público. Y es que cuando cada ciudadano debe controlar su cuota de emisiones de CO₂, al principio nada cambia, hasta que alcanzan su límite…