Animayo arranca el sábado con debates virtuales

Con la participación de 57 estrellas invitadas de 14 países y a la vanguardia de la tecnología, esta 15ª edición de Animayo Gran Canaria se convierte en el primer festival de animación, efectos visuales y videojuegos del mundo realizado en plataforma 100% virtual.

Las actividades se desarrollarán desde mañana y el domingo con paneles y debates en plataforma 100% virtual, y los días 16 y 17 mediante clases magistrales en plataforma streaming.

Los interesados pueden inscribirse gratuitamente a través de la web de Animayo, un paso de conciencia social que tomó la organización junto con sus patrocinadores principales y colaboradores en respuesta a la actual crisis generada por la Covid-19, «un granito de arena a la causa, con la cultura audiovisual más puntera como recurso», como señalara Damián Perea, alma máter, director y productor del festival. Cuantos deseen participar podrán inscribirse hasta la medianoche de hoy para las actividades 100% virtuales del primer fin de semana, que serán de aforo limitado, y hasta el día 15 para las clases magistrales, sin límite de plazas.

En los ocho paneles y dos debates con los que arranca el festival, participan, en cada uno de ellos, cinco representantes internacionales del sector audiovisual, moderados por expertos como Raúl García, animador, director y productor, (Kandor Moon, Kandor Graphics, The Walt Disney Animation Studios); Carolina Jiménez, Lead layout artist, (Scanline VFX, Weta Digital, MPC, OK Infografía, Skydance); Ángel Molina, Project Manager, Art Director, (Blue Pixel 3D, Zinkia Entertainment, Magic Films); Rocío Ayuso, periodista, escritora y productora de cine (El País, R & R Communications); Mercedes Rey, directora de relaciones institucionales y alianzas estratégicas (U-tad, Ilion Animation Studios, Pyro Studios, Proein); Cinzia Angelini, directora, story artist y animadora, (DreamWorks Animation, Illumination Entertainment, Cinesite), Carlos Zaragoza, Production designer, (Sony Pictures Animation, Paramount Animation, DreamWorks Animation, Rocket Pictures, Universal Pictures); Edgar Martín-Blas, CEO & creative director, (Virtual Voyagers, Tuenti, Telefónica, Teaser, Xocolat Design); Miriam Hidalgo, Perditah, ilustradora, character designer, (Ominiky Ediciones, Estudio Mariscal, Filmax animation); Manuel González, director del programa de Televisión Española, Zoom Net. Se desarrollará en plataforma 100% virtual, una tecnología que la organización desvelará horas antes de su estreno.

Las mesas de expertos o paneles de este fin de semana se titulan: Creación de personajes: héroes y villanos, antagonistas irresistibles; ¡Las últimas creaciones, innovaciones y narrativas en la realidad virtual; ¡Quiero ser animador! Búscate un trabajo serio; Modelado 3D. Conversaciones con los maestros de la escultura digital; Jóvenes talentos españoles en la industria. Tips & Tricks; Storyboard: The Pillar of a Good Production; Concept Artist & Visual Development. The alchemists of the Industry; e Insights of VFX by the Magicians of the Industry.

Además, se organiza un debate virtual sobre las mujeres en la industria de la animación, los efectos visuales y el ámbito del videojuego, y otro debate sobre el peso de la narrativa en los videojuegos.

Las 15 clases magistrales las protagonizarán expertos con trayectorias en estudios como: DreamWorks Animation, Cartoon Saloon, The Walt Disney Company, Warner Bros, Pixar, Sony Pictures Animation, Ilion Animation Studios, entre otros.