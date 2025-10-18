Andrea García protagoniza la entrega de este domingo de Ibértigo en la Casa de Colón Se proyecta su corto 'Solo' a las 19.00 horas y a continuación el largometraje 'Lo carga el diablo', de Guillermo Polo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 17:06

La 23ª edición de Ibértigo. Muestra de Cine Ibertoamericano, que se proyecta en la Casa de Colón de la capital grancanaria, tiene este domingo como protagonista a Andrea García.

La organización, dentro de su cita anual con el Instituto del Cine Canarias, acercará al público el audiovisual producido en las islas. En esta ocasión, la protagonista es Andrea García, estudiante de la Diplomatura de Cine en el Instituto de Cine de Canarias desde 2023, que presentará 'Solo', su trabajo más reciente, que se proyectará a partir de las 19.00 horas, y a continuación el largometraje de Guillermo Polo, 'Lo carga el diablo' (2024).

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, tras cursar el Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos Andrea García obtuvo en 2022 el segundo premio a Mejor corto ECOFilms en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) por 'Utopía', y el premio a Mejor corto documental en el II Festival de Cine Histórico de Canarias Nieves Lugo, por el documental 'Osorio: tradición canaria'.

El corto 'Solo' se desarrolla en un mundo devastado por la bruma, la humanidad ha desaparecido… O eso cree él. Deambula solo por el mundo, atrapado en la esperanza de hallar a alguien, y lucha consigo mismo para no perder la cordura. El tiempo pasa y su esperanza se acaba, pero ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sola en un mundo sin voces?

'Lo carga el diablo' cuenta la historia de Tristán, un escritor frustrado. Su rutinaria vida cambia cuando acepta transportar el cuerpo congelado de su problemático hermano Simón desde Asturias hasta Benidorm. Tristán descubrirá pronto que el pasado y los errores de su hermano le persiguen.