Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrea García. C7

Andrea García protagoniza la entrega de este domingo de Ibértigo en la Casa de Colón

Se proyecta su corto 'Solo' a las 19.00 horas y a continuación el largometraje 'Lo carga el diablo', de Guillermo Polo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:06

Comenta

La 23ª edición de Ibértigo. Muestra de Cine Ibertoamericano, que se proyecta en la Casa de Colón de la capital grancanaria, tiene este domingo como protagonista a Andrea García.

La organización, dentro de su cita anual con el Instituto del Cine Canarias, acercará al público el audiovisual producido en las islas. En esta ocasión, la protagonista es Andrea García, estudiante de la Diplomatura de Cine en el Instituto de Cine de Canarias desde 2023, que presentará 'Solo', su trabajo más reciente, que se proyectará a partir de las 19.00 horas, y a continuación el largometraje de Guillermo Polo, 'Lo carga el diablo' (2024).

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, tras cursar el Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos Andrea García obtuvo en 2022 el segundo premio a Mejor corto ECOFilms en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) por 'Utopía', y el premio a Mejor corto documental en el II Festival de Cine Histórico de Canarias Nieves Lugo, por el documental 'Osorio: tradición canaria'.

El corto 'Solo' se desarrolla en un mundo devastado por la bruma, la humanidad ha desaparecido… O eso cree él. Deambula solo por el mundo, atrapado en la esperanza de hallar a alguien, y lucha consigo mismo para no perder la cordura. El tiempo pasa y su esperanza se acaba, pero ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sola en un mundo sin voces?

'Lo carga el diablo' cuenta la historia de Tristán, un escritor frustrado. Su rutinaria vida cambia cuando acepta transportar el cuerpo congelado de su problemático hermano Simón desde Asturias hasta Benidorm. Tristán descubrirá pronto que el pasado y los errores de su hermano le persiguen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  3. 3 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  4. 4 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  6. 6 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  7. 7 Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»
  8. 8 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  9. 9 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  10. 10 Yori, un pedacito de Corea en Las Canteras

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Andrea García protagoniza la entrega de este domingo de Ibértigo en la Casa de Colón

Andrea García protagoniza la entrega de este domingo de Ibértigo en la Casa de Colón