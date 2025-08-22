'Antes del amor': un amor prohibido en Firgas

Ariadna Ruiz Trujillo Firgas Viernes, 22 de agosto 2025, 17:41 Comenta Compartir

Una vez más, las Islas Canarias se consolidan como el escenario ideal para el cine. 'Antes del amor', protagonizada por Roberto Enríquez, Aida Folch, Marta Belmonte y Juan Grandinetti, y dirigida por Beda Docampo, lleva tres semanas rodándose en una casa cristalera de marcada estética por el cineasta, ubicada en el municipio de Firgas, en Gran Canaria.

«He rodado en muchos lugares del mundo, pero es mi primera vez en Canarias y estoy encantado», comenta el director mientras contempla el paisaje. El motivo, según explica, es claro: el clima y la calidez de su gente son razones más que suficientes para elegir esta isla como escenario de rodaje. «La gente de aquí es lo más», añade el actor Juan Grandinetti, apoyando la causa del director.

Roberto Enríquez, uno de los protagonistas de esta ficción, destaca que Canarias se ha consolidado como un plató natural y agradece a los incentivos fiscales y al talento local por permitir el desarrollo de una nueva industria cinematográfica.

¿Qué hay 'Antes del amor'?

Antes del amor' explora el tema de los romances prohibidos a través de la historia de dos parejas que descubren el amor en personas inesperadas.

La llegada de unos nuevos vecinos a la vida de un matrimonio desencadena tensiones, atracción y la aparición de vínculos inesperados entre los miembros de ambas parejas.

Ver 19 fotos El cineasta Beda Docampo, en Firgas, este viernes. Juan Carlos Alonso

Sin embargo, como advierte la actriz Aida Folch, el público no debe esperar una película romántica convencional: «Esta película tiene sus contradicciones. Hablamos de historias de amor que no son perfectas, son humanas y se pueden entender desde diferentes puntos de vista».

Para realizar este largometraje, Beda Docampo se inspiró en una célebre frase de Billy Wilder: «No importa lo que une a los amantes, importa lo que los separa». Es decir, el verdadero drama no está en los personajes en sí, sino en los obstáculos que los alejan; es ahí donde nace la tensión y el interés narrativo.

La química y el proceso detrás de los protagonistas

'Antes del amor' gira en torno a cuatro personajes principales. Roberto Enríquez define al suyo como «un hombre empático», mientras que Marta Belmonte, quien interpreta a su esposa, describe el suyo como una joven que atraviesa una etapa especialmente dura. «Es una chica que está pasando por algo muy fuerte», apunta la actriz.

La otra pareja protagonista de 'Antes del amor' está formada por Juan Grandinetti y Aida Folch. El actor describe a su personaje como «un chico muy particular», cuya evolución a lo largo de la historia implica «un cambio de piel»que genera vértigo e inseguridades. Por su parte, la actriz asume su primer papel en una película romántica de la mano de Sara, una mujer «muy segura de sí misma».

«Las películas no son los guiones, el director y el equipo. Las películas son los actores», defiende Beda Docampo durante el encuentro con los medios de comunicación desarrollado este viernes.

La química entre los actores que dan vida a esta ficción, desde un inicio, ha sido perfecta, según relatan los cuatro protagonistas. En palabras de Aida Folch, «Ha sido muy fácil trabajar con Juan Grandinetti, trabajamos de la misma forma y es un chico encantador».

Ampliar Aida Folch, en el set de rodaje. Juan Carlos Alonso

El proceso de preparación de cada actor ha sido diferente. En primer lugar, Grandinetti y Folch se reunieron para darle vida a la pareja, «construimos juntos cómo mostrar a una pareja unida que lleva tiempo, y qué cosas podíamos añadir en el guion», relata la actriz que ha trabajado a las órdenes de cineastas como Fernando Trueba, Fernando León de Aranoa y Eduard Cortés, entre otros.

Por su parte, Roberto Enríquez reconoce que ha seguido un «proceso de Frankenstein» para construir su personaje hematólogo. Para ello, consultó a varios amigos médicos y, a partir de las anécdotas e historias que fue recopilando, logró dar forma a su interpretación.

Ampliar La claqueta de esta producción cinematográfica española, que se rueda en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Aunque el rodaje de 'Antes del amor' terminará en los próximos siete días, la película aún no tiene fecha de estreno. El público deberá esperar para descubrir esta comedia dramática que, en palabras de su director, busca emocionar a través de personajes profundamente humanos.