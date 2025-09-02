'Ameba', coproducción en la que participa la canaria Mararía Films, se estrena en Toronto Siyou Tan dirige este filme que contó con una ayuda a la coproducción minoritaria del Gobierno de Canarias

La película 'Ameba', una coproducción internacional en la que participa la productora canaria Mararía Films, se estrenará en la sección Discovery del Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá), cuya programación se desarrollará del 4 al 14 de septiembre, con una programación que presenta trabajos de más de 30 países.

El estreno de la ópera prima de la directora Siyou Tan será el jueves, 4 de septiembre, con un pase especial para representantes de la industria y la prensa acreditada, y los días 9 y 10 de septiembre, para el público.

Esta película, que ha recibido una subvención a la Coproducción Minoritaria de Largometrajes del Gobierno de Canarias, cuenta con la coproducción Mararía Films (Canarias/España), Akanga Film Asia (Singapur), Volya Films (Países Bajos), Les Films d'Antoine (Francia) y Widelog Office (Corea).

Ameba' narra la historia de Choo Xin Yu, una joven de 16 años, que tras abandonar los estudios, regresa a su elitista colegio femenino chino para unirse a la clase en la que va a graduarse. Sus pequeños actos de rebeldía, hacia sus tiránicos profesores, atraen la admiración de otras tres inadaptadas: Vanessa, Gina y Sofía. Ella se siente atraída por ellas y les confiesa que hay un fantasma en su habitación. La idea de estas nuevas amigas es utilizar la videocámara de Sofía para demostrar la existencia del fantasma. Las cuatro forman un grupo inseparable y conocen a un alma gemela inesperada: el chófer de la familia de Sofía, el tío Phoon.

La directora de esta película, Siyou Tan, es una cineasta originaria de Singapur, que reside en Los Ángeles (Estados Unidos). Estudió Cine y Arte en la Universidad de Wesleyana, antes de obtener una beca de dirección en el American Institute.