Una de las imágenes del fin de rodaje, con el paisaje lanzaroteño al fondo. C

Almodóvar concluye el rodaje de 'Amarga Navidad' en Lanzarote

El paisaje volcánico de la isla se convirtió en parte esencial de la narrativa visual del cineasta manchego

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:56

Lanzarote ha sido, durante mes y medio, el escenario natural de la nueva película de Pedro Almodóvar. Este martes concluyó el rodaje de Amarga Navidad, tras 45 días de grabación en la isla, donde sus paisajes volcánicos y su luz única se convirtieron en parte esencial de la narrativa visual del cineasta manchego.

La noticia fue confirmada por Agustín Almodóvar, productor y hermano del director, a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, subrayó que la filmación ha sido «intensa, compleja y, a veces, muy difícil» por haberse realizado íntegramente en exteriores naturales.

El largometraje, producido por la compañía El Deseo, llegará a los cines en 2026 y ha tenido como localizaciones principales Lanzarote y Madrid. Entre las primeras escenas rodadas en la isla destaca la playa del Charco de los Clicos, en el pueblo costero de El Golfo.

El elenco reúne a algunas de las caras más reconocidas del cine español e internacional: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Además, la producción contó con la participación de decenas de extras lanzaroteños, de entre 7 y 75 años, que fueron contratados con alta en la Seguridad Social.

Con 'Amarga Navidad', Almodóvar regresa a un rodaje cien por cien en localizaciones naturales, un desafío que, según su equipo, ha puesto a prueba tanto su creatividad como la resistencia de todo el equipo técnico y artístico.

