Almodóvar concluye el rodaje de 'Amarga Navidad' en Lanzarote

Lanzarote ha sido, durante mes y medio, el escenario natural de la nueva película de Pedro Almodóvar. Este martes concluyó el rodaje de Amarga Navidad, tras 45 días de grabación en la isla, donde sus paisajes volcánicos y su luz única se convirtieron en parte esencial de la narrativa visual del cineasta manchego.

La noticia fue confirmada por Agustín Almodóvar, productor y hermano del director, a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, subrayó que la filmación ha sido «intensa, compleja y, a veces, muy difícil» por haberse realizado íntegramente en exteriores naturales.

El largometraje, producido por la compañía El Deseo, llegará a los cines en 2026 y ha tenido como localizaciones principales Lanzarote y Madrid. Entre las primeras escenas rodadas en la isla destaca la playa del Charco de los Clicos, en el pueblo costero de El Golfo.

El elenco reúne a algunas de las caras más reconocidas del cine español e internacional: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Además, la producción contó con la participación de decenas de extras lanzaroteños, de entre 7 y 75 años, que fueron contratados con alta en la Seguridad Social.

Con 'Amarga Navidad', Almodóvar regresa a un rodaje cien por cien en localizaciones naturales, un desafío que, según su equipo, ha puesto a prueba tanto su creatividad como la resistencia de todo el equipo técnico y artístico.