Adiós al artífice de la mirada más moderna y arriesgada del cine en las islas

Los grandes cineastas se quedan en nada sin que alguien exhiba sus películas para que el público las disfrute. El grancanario Francisco Melo Sansó, fallecido este jueves a los 94 años que cumplió el pasado 7 de enero, fue durante décadas el responsable del disfrute de miles de cinéfilos en las islas, sobre todo para aquellos que entendían el séptimo arte como algo más que un mero entretenimiento.

Cuando en España y en medio mundo se llora por la muerte este viernes de Carlos Saura, quizás con Víctor Erice el gran cineasta clásico español que aún quedaba vivo y en activo, convendría tener en cuenta que sin los Multicines Monopol, buque insignia del proyecto de exhibición cinematográfica de Francisco Melo Sansó desde 1998 hasta su cierre en 2020 en plena pandemia de la covid-19, el cine del director aragonés no habría podido disfrutarse en Gran Canaria, más allá de proyecciones festivaleras o de la Filmoteca Canaria.

«Proyectamos solo lo que sea para el Monopol», comentaba el propio Francisco Melo en 2018 a este periódico con motivo del 20º aniversario de los añorados Multicines, que fueron sede durante años del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. « Tienen que ser películas que digan algo... la idea del Monopol, desde que lo pusimos en marcha, ha sido la de poner un cine distinto. No estoy en contra del cine de acción, de terror o de grandes efectos especiales. Pero nuestra línea es otra. Era algo que tenía en mente durante muchos años y que finalmente pusimos en marcha aquí. Buscábamos convocar a un público distinto, ni mejor ni peor que el que acude al resto de cines de las islas», comentaba en aquella ocasión quien también fue socio de los Galaxy's y los Aguere laguneros, entre otros multicines.

Desde que fundió a negro los Monopol, el empobrecimiento de la mirada cinematográfica en la isla es una realidad atroz. El cine independiente, arriesgado, de bajo presupuesto y con poso por el que siempre abogó Francisco Melo Sansó llega a cuenta gotas o no se estrena en unos multicines dominados por las apuestas comerciales y las superproducciones norteamericanas.

« Exhibimos también películas comerciales, pero que tengan unos criterios mínimos de calidad. Siempre nos hemos llevado bien con las grandes distribuidoras norteamericanas. Cuando nos han ofrecido grandes superproducciones se los digo muy claro: No es una película para nosotros, no nos va a funcionar y es mejor que la proyecten en otros cines. A estas alturas, ya saben lo que va a ir bien en taquilla en nuestro cine. En muchas ocasiones, las películas más difíciles y arriesgadas solo nos las ofrecen a nosotros, porque saben que es donde único pueden tener espectadores», explicaba en 2018 este Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria.

Francisco Melo Sansó descubrió el negocio del cine por tradición familiar. La familia de su abuelo materno, de procedencia mallorquina, distribuía películas en las islas desde comienzos del pasado siglo. La puerta de este negocio se abrió para él cuando no era más que un veinteañero y se trasladó a Venezuela, para trabajar para la multinacional Columbia. Allí, ejerció entre 1955 y 1971, alcanzando los cargos de jefe de ventas y gerente. «Cuando nombraron a Bill Moraskie gerente de Columbia en España me ofreció la posibilidad de venirme con él. Le dije que aceptaba si era para venir a Canarias. Abrió una oficina aquí y me vine, sobre todo por la familia», recordaba él mismo en las páginas de CANARIAS7.

La última aparición en público de Francisco Melo Sansó se produjo el pasado lunes, cuando acudió a la presentación del libro sobre el belén de arena de la capital grancanaria 'La fortaleza de lo efímero', de Miguel Rodríguez, en la Casa de Colón. Y es que los organizadores de este exitoso evento navideño premiaron a este gran valedor «del cine distinto», como él mismo lo denominada, con uno de sus galardones denominado Estrellas de la Cultura.