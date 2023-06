La actriz grancanaria Adriana Ubani integra el reparto de la recién estrenada 'Culpa mía'

La joven actriz grancanaria Adriana Ubani forma parte del elenco de la nueva gran apuesta cinematográfica española de la temporada de Amazon Prime Video. La intérprete integra el reparto del largometraje 'Culpa mía', que desde este jueves pueden ver los abonados a esta plataforma.

Se trata de la adaptación audiovisual de la primera de las tres novelas de la serie 'Culpables', de la escritora Mercedes Ron, que tuvo un mayúsculo éxito cuando se publicó en Wattpad, antes de desembarcar en el mercado editorial físico. Le seguirán los filmes, también de amor adolescente 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra' hasta completar la trilogía.

Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Iván Sánchez, Eva Ruiz y Víctor Varona encabezan el reparto de este primer largometraje, que dirige Domingo González. Se trata de un proyecto de Pokeepsie Films, la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, que llegó a un acuerdo para su exhibición con Amazon.

«Estoy súper contenta. El rodaje fue muy chulo. Lo pasamos muy bien, porque los actores nos hicimos muy amigos. Yo rodé dos semanas en total, repartidas durante el mes de julio del año pasado. El resto del equipo creo que estuvo rodando durante tres meses, en localizaciones de Madrid y la costa», explica Adriana Ubani por teléfono desde Madrid.

La sinopsis de 'Culpa mía' avanzada por Amazon Prime Video es la siguiente: «Noah es una joven que debe dejar su ciudad, su novio y sus amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre, Rafaela. A sus 17 años es una mujer orgullosa e independiente, y se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Todo cambia cuando conoce a Nick, su nuevo hermanastro que, tras la imagen de hijo modelo, oculta una vida de peleas, apuestas y carreras ilegales de coches. A pesar del abismo que les separa, ambos empiezan a sentir una atracción irresistible que pronto se convertirá en puro fuego y pasión desenfrenada. Ni la continua rivalidad entre ambos ni la oposición de su entorno podrán evitar que acaben perdida y secretamente enamorados. Pero el turbulento presente de Nick sumado al tormentoso pasado de Noah pondrán a prueba tanto sus vidas como su amor prohibido».

Su personaje

«Yo hago de una joven mala, aunque no es la mala de la película. Soy la chica que no llega a ser la novia de Nick, el protagonista, pero están casi... Cuando aparece Noah me quedo aún más en esa posición y soy algo mala», avanza Adriana Ubani entre risas.

Llegó a esta producción seleccionada por los mismos jefes de casting de la serie 'Amar es para siempre', que emite con éxito Antena 3. «Fue mi representante la que me presentó al proyecto. Me convocaron a un castin y resultó que eran los mismos jefes que de la serie. Una cosa vino de la mano de la otra. En menos de un mes hice tres pruebas para ellos y uno fue la película», rememora.

El pasado mes de abril acabó con las grabaciones de los episodios en los que participa dando vida al personaje de Andrea, la hija de Ricardo y Nieves en 'Amar es para siempre', que seguirán emitiéndose en las próximas semanas.

Gira veraniega con Pipiolas

Por ahora no cuenta con proyectos en firme ni en el sector audiovisual ni en teatro, aunque confía que este nuevo estreno le abra las puertas para nuevas producciones. «Si se presenta una oportunidad teatral o audiovisual que me guste, no me lo pienso y me vuelco. Reconozco que me gusta por igual el teatro y el audiovisual», asegura.

Mientras tanto, sigue con su vertiente musical como parte del grupo Pipiolas. «Va muy bien, estamos preparando un disco que esperamos que salga antes de que acabe el año. Tenemos por primera vez un verano con actuaciones en distintos festivales», con actuaciones en Oviedo, Cantabria, Murcia, Benidorm y Valencia», avanza.