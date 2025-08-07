Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la IX edición de San Rafael en corto. C7

Más de 300 obras compiten en la 21º edición del Festival de Cortometrajes SREC

254 trabajos pertenecen a directores de 22 países distintos, mientras que 75 proceden de Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:37

El comité seleccionador de la 21º edición del Festival Internacional de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) ha recibido un total de 329 trabajos, de los cuales, 254 son de procedencia internacional y 75 corresponden a realizadores y realizadoras de Canarias.

La organización de SREC, festival que impulsa la Asociación Cultural Canaria Gran Angular y que desarrolla este año su programa bajo la denominación 'Cine y Migración', se articula alrededor de dos secciones oficiales competitivas, la canaria y la internacional, proponiéndose en las islas como un espacio para la difusión de la cinematografía canaria y el apoyo a las directoras y directores noveles de Canarias.

Los cortometrajes internacionales recibidos en esta 21º edición provienen de creadores y creadoras de más de una veintena de países tan diversos como Filipinas, Nueva Zelanda, Irán, Sáhara Occidental, Malasia, Japón, EE.UU, Hungría, Taiwán, Brasil, Rusia o Francia, entre otros.

75 obras

Es el número de piezas de creadores canarios entre las 254 recibidas. Una apuesta en el apoyo a los directores y directoras noveles y en la difusión cinematográfica de las islas

Según ha avanzado el comité seleccionador del festival, que deberá determinar los cortometrajes seleccionados para proyectar en las más de diez sesiones previstas en su programa, los registros de las obras recibidas abordan la ficción, el thriller, la animación, la comedia, el video-arte, el documental, la experimentación audiovisual y los derechos humanos. De esta manera, SREC se consolida, después de 20 años, como una plataforma única para creadores locales, nacionales e internacionales, que ven en este certamen un espacio donde sus historias que incomodan, conmueven o transforman tienen voz en la pantalla.

Santa Lucía de Tirajana apuesta por la cultura

La nueva edición de SREC volverá a celebrarse, como es habitual, en el teatro Víctor Jara de Vecindario. En su oferta, además de las proyecciones abiertas al público, se realizarán sesiones dedicadas a la comunidad escolar, exposiciones, encuentros y coloquios con directores y directoras invitadas, así como sesiones de dj's.

El lema 'Cine y Migración' escogido por Gran Angular representa una apuesta valiente por acercarse desde la cinematografía a una de las realidades más acuciantes y complejas de nuestro tiempo.

«Hemos convertido el teatro Víctor Jara en lugar de encuentro para el cine canario y lanzadera de proyectos que no tendrían cabida en otros espacios»

Agustín Domínguez

Director de SREC

Como señala Agustín Domínguez, director de SREC, «con el tiempo hemos convertido el teatro Víctor Jara en lugar de encuentro para el cine canario y lanzadera de proyectos que difícilmente tendrían cabida en otros espacios de exhibición». En edición del año pasado, el festival proyectó un total de 104 cortometrajes.

El Festival Internacional de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC), que impulsa la Asociación Cultural Gran Angular, cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, la consejería de Cultura del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Filmoteca Canaria, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, la Canary Islands Film y Radio Televisión Canaria.

