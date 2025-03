El 24º festival de cine de la capital grancanaria homenajea a David Lynch con un ciclo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El fallecimiento del cineasta norteamericano David Lynch (1946-2025), el pasado mes de enero, no podía pasar de puntillas durante la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, la número 24, que se inaugurará dentro de un mes y se desarrollará entre los próximos 25 de abril y 4 de mayo. El aura de Lynch, de hecho, estará bien presente en el certamen, en un cartel cargado de simbolismo que también incluye una referencia directa a 'El acorazado Potemkin'. La película de Serguéi Eisenstein cumple cien años en 2025, y lo hace como uno de los títulos imprescindibles en el amanecer del cine como medio artístico.

El cartel de esta entrega del Festival luce con un llamativo fondo rojo con la imprescindible silueta de la Lady Harimaguada. Debajo, toma protagonismo un cochecito de bebé, marcado por una característica estrella soviética, que cae suelto por unas escaleras. Un guiño a la memorable escena de 'El acorazado Potemkin', en la que, durante la represión de la sublevación en Odesa, los soldados del Zar disparan y matan a una mujer cuyo bebé en carrito rueda escalones abajo.

Unos escalones cuya continuidad gráfica constituye, en el cartel de este 24º. Festival de Cine, un guiño a la producción de David Lynch: su diseño evoca la decisiva habitación roja de su serie 'Twin Peaks'.

De este modo, el Festival apela al conocimiento de sus aficionados más cinéfilos, al tiempo que rinde tributo a dos realizadores con peso propio en la historia del séptimo arte. Y, a su vez, persigue atraer la atención del público general que cada año se suma a disfrutar de una programación centrada en el cine habitualmente alejado de las salas comerciales: la producción más arriesgada del cine de autor que llega desde otros continentes, siempre con un sello de identidad muy marcado.

Cartel de la 24ª edición. c7

El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha mantenido desde sus orígenes una fuerte querencia a proyectar títulos definidos por su carácter autoral, independiente y con personalidad propia. De ahí que David Lynch haya sido uno de sus directores de referencia, del mismo modo que también ha guardado entre sus artistas de cabecera, por ejemplo, al 'oscarizado' Sean Baker, que antes de ganar varias estatuillas con su Anora ya se llevó una Lady Harimaguada de Oro en 2009 con 'Prince of Broadway' (y visitó posteriormente, en 2022, el festival de la capital grancanaria).

Lynch ha sido un realizador disruptivo, atrevido, de culto. Pero también muy popular. El equipo del Festival ha preparado una retrospectiva que trata de abarcar todos esos sesgos creativos del director nacido en 1946 en Missoula (Montana, EE UU).

Largometrajes

De ahí la inclusión en el programa de las proyecciones de sus largometrajes 'Eraserhead' (Cabeza Borradora) (EEUU, 1978, 89 min.), 'The Elephant Man' (El Hombre Elefante, EEUU, 1980, 123 min.), 'Blue Velvet' (Terciopelo azul, EEUU, 1986, 120 min.), 'Wild at Heart' (Corazón salvaje, EEUU, 1990, 125 min.), 'Twin Peaks: Fire Walk with Me' (Twin Peaks: fuego camina conmigo, EEUU-Francia, 1992, 135 min.), 'Lost Highway' (Carretera perdida, EEUU, Francia, 1997, 135 min.), 'The Straight Story' (Una historia verdadera, EEUU, 1999, 112 min.), 'Mulholland Drive' (EEUU, 2001, 147 min.) e 'Inland Empire' (EEUU-Francia-Polonia, 2006, 180 min.).

Esto es, una filmografía que abarca varios de los iconos que ha proporcionado la gran pantalla a la cultura pop en las últimas décadas. Desde el papel de John Hurt como el deforme John Merrick en 'El Hombre Elefante' o la inolvidable pareja golfa —Sailor y Lula— que formaron Nicholas Cage y Laura Dern en 'Corazón salvaje', hasta la imparable progresión como estrella de Naomi Watts desde su papel en 'Mulholland Drive'. Un tono críptico y enigmático en el desarrollo de las historias, una propuesta visual angulosa y atrevida, y un talento único para generar atmósferas densas e imposibles han convertido a David Lynch en un autor inevitable a la hora de evaluar qué caminos alternativos ha podido recorrer el cine moderno desde finales del siglo pasado.

El pase, cortesía de SkyShowtime, constituye una buena muestra de la obra creada por el propio Lynch y Mark Frost, y cautivó a las audiencias durante dos temporadas en 1990 y 1991, y tuvo una nueva entrega en 2017.

Además, tanto 'Twin Peaks' como 'Twin Peaks: A Limited Event Series' están disponibles al completo a través de SkyShowtime.

Y aún habrá más en la retrospectiva que el certamen de la capital grancanaria dedica a David Lynch en el año de su fallecimiento. El público podrá disfrutar de hasta cinco cortometrajes, también firmados por el realizador: 'Son Six Men Getting Sick' (EEUU, 1967, 4 min.), 'The Alphabet' (EEUU, 1968, 4 min.), 'The Grandmother' (EEUU, 1970, 30 min.), 'The Amputee' (David Lynch, EEUU, 1974, 9 min.) y 'Lumière et compagnie' (Lumière y compañía, Francia-Dinamarca, 1995, 1 min.).

El Mecas

De otro lado, Mecas, el Mercado Internacional del Cine Casi Hecho y Cine por Hacer ha recibido en este 2025 un total de 354 obras, una cifra similar a la de 2024. Y un volumen que consolida esta iniciativa como un mercado de referencia en la industria internacional. De este número, 147 proyectos corresponden a Cine Casi Hecho y 207 a Cine por Hacer, con una representación total de 33 países. Un 58 % de los proyectos llegan a la cita desde Latinoamérica y un 40 %, desde Europa.

Mecas nació en 2017 en el marco del Festival. Ocho años después, mantiene el objeto de proporcionar un espacio de intercambio y captación de recursos para proyectos en fase de producción.

764 títulos

La edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido para su selección un total de 764 títulos, lo que supone un aumento del 5,23 % respecto a las cifras registradas en 2024. Un 31 % de esta producción es de autoría femenina, un 18% más que en la pasada entrega del Festival.

En su conjunto, al sumar otras propuestas vistas por el comité de selección, el equipo ha analizado 1.110 trabajos. La cita cinematográfica, por tanto, tiene donde escoger entre películas procedentes de 86 países diferentes de Europa, América, África y Asia.

La selección, salvo en el caso de Canarias Cinema (que se realiza por inscripción previo de las obras), se efectúa a través de la producción obtenida gracias al contacto directo del equipo del Festival con productoras, distribuidoras y agentes de ventas. También aquello que el mismo rastrea y detecta en otros festivales.