Chick Rodgers, Ernie Johnson y Nona Brown figuran en el festival de soul de Maspalomas

La sexta edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebrará del 29 al 31 de julio de 2022, contará con las voces de reconocidos artistas del género, grupos locales, djs y como no podía ser de otra manera, con Anthony Paule y su Soul Orchestra en la dirección musical. Durante dos noches el corazón de la isla se trasladará a la playa con más alma del verano para disfrutar de artistas de talla internacional como Chick Rodgers, Ernie Johnson, Larry Springfield, Leon Beal, Mitch Woods y Nona Brown.

Un acontecimiento que regresa tras dos años de obligado parón, organizado por Dania Dévora, y que cuenta de nuevo con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y también del Cabildo de Gran Canaria.

Entre los que se subirán al mágico escenario de la Playa de San Agustín encontramos a Chick Rodgers, nacida Melvia Rodgers-Williams. En sus anotaciones biográficas, se dice de ella que tiene «pequeña estatura, gran voz». Y también que es una dinámica y versátil vocalista de blues y soul.

Nacida en 1958, comenzó su carrera como cantante a una edad temprana en la iglesia. Su verdadero avance se produjo en el extranjero en 1979, donde actuó frente a miles de militares en una gira que duró hasta 1986. Hoy, actúa por todo el mundo, compartiendo escenario con Patti Labelle o Bernie Mac, entre otros.

Más artistas

Ernie Johnson continúa en el camino del soul-blues forjado por artistas como Bobby 'Blue' Bland, Z.Z. Hill, Little Milton y R. L. Griffin. Nacido en Winnsboro, sus influencias vocales incluyen a Nat King Cole, Dee Clark, Clyde McPhatter, Jackie Wilson y especialmente a Bobby 'Blue' Bland; recuerda haber escuchado a Bland cantar 'Further on Up the Road', algo que para él fue «una experiencia reveladora».

Nacido en Memphis, Tennessee, Larry Springfield ganó la National Star Search de 1991. En 1992, Larry lanzó su álbum 'I'm Just A Man' en Tabu Records. El primer sencillo, 'All The Way Love', alcanzó el puesto 27 en la lista Hot R&B Singles de Billboard, permaneciendo en la lista durante 12 semanas. El siguiente sencillo, 'Stand By My Woman', alcanzó el puesto 58 en la lista Hot R&B Singles de Billboard, permaneciendo en ella siete semanas.

Nativo de Jasper, Florida, Leon Beal, Jr. comenzó a cantar en el coro de su iglesia. A una edad temprana realizó una gira con el Coro de Conciertos de Ronald Ingram. Ya en Boston cofundó la inspiradora banda de música R&B Joy-Ful, la cual abrió para muchos grupos vocales legendarios, incluidos Temptations, Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whispers, The Stylistics y otros.

Mitch Woods (Nueva York) es un pianista y cantante estadounidense moderno de boogiewoogie, jump blues y jazz. Desde principios de la década de 1980 ha estado de gira y grabando con su banda, los Rocket 88s.

Mientras que Nona Brown domina el sonido suave y poco convencional del área de la Bahía de San Francisco.