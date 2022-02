Chichon: «Este concierto es un ejemplo a seguir de colaboración institucional»

Dori Díaz-Jerez estrena 'Omega', una reflexión sobre la muerte

Estos dos conciertos de la OFGC se abren con el estreno de 'Omega', obra sinfónica de un solo movimiento compuesta por la tinerfeña Dori Díaz-Jerez.

«La obra tiene un contraste tímbrico y de carácter en el que he utilizado técnicas extendidas que son parte de la tradición. Su nombre se debe a la conexión existente con la 'Quinta' de Mahler, que aborda la vida y la muerte. Yo me centro más en la muerte, aunque no se desarrolla solo en ese entorno», apuntó ayer la compositora. Dijo que escuchar su creación «con el potencial de esta orquesta es insuperable», lejos de lo que ofrece cualquier «'sofware'».

Chichon defendió «que encaja perfectamente para empezar el concierto», que es «muy apta» y no especialmente difícil de tocar. Todo lo contrario, apuntó, que las suites 1 y 2 de 'Romeo y Julieta' de Prokofiev, con la que culminará el programa de este año en Gran Canaria y mañana en Tenerife.