El centenario del nacimiento de Martín Chirino en el cupón de la ONCE El cupón de la ONCE del sábado, 23 de agosto, es un homenaje al escultor | Cinco millones y medio de cupones difundirán esta efeméride

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:25 Comenta Compartir

El cupón de la ONCE del sábado, 23 de agosto, es un homenaje al escultor Martín Chirino, por el centenario de su nacimiento. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta efeméride.

José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias; Carolina Darias, alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñiguez, concejal de cultura del ayuntamiento de la capital Gran Canaria y Eduardo Rodríguez, secretario de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, han presentado este cupón que está ilustrado con la escultura 'Lady Harimaguada'.

Martín Chirino, el más cosmopolita de los artistas canarios del siglo XX, nace en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de marzo de 1925, en una familia unida a los astilleros, lo que le permite conocer los usos de ciertas herramientas y apasionarse por la artesanía del hierro y la talla de la madera.

Con 23 años viaja a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En Italia se interesa por los clásicos, y en Londres completa su formación. Vuelve a Canarias.

Martín Chirino se incorpora al grupo 'El Paso' en el año 1958, junto con Saura, Canogar, Feito, Millares, etc. De 1983 a 1990 es presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y desde 1989 hasta 2002, director del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre sus obras, destacan 'Reinas negras', figuras estilizadas inspiradas en el arte africano y el surrealismo, en las que mezcla el arte primitivo y la vanguardia.

El hierro forjado es el principal material utilizado por Martín Chirino en sus esculturas, y la espiral es un motivo visual que aparece frecuentemente en sus esculturas. Muchas de las esculturas de Martín Chirino son de gran escala, como 'Lady Harimaguada'.

Chirino expone en Europa, América y Asia. Su obra forma parte de importantes museos y colecciones como The Alfred North Ringling Museum (Sarasota),

Chase Manhattan Bank (Nueva York), Centro Atlántico de Arte Moderno (Las Palmas de Gran Canaria), David Bright Foundation (Los Ángeles), Fundación Juan March (Madrid), entre otras.

Entre sus galardones destacan el Premio Internacional de Escultura de la Bienal de Budapest, el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Premio Canarias de Artes Plásticas, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio Nacional de Escultura de la CEOE, la Medalla de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Premio Artes Plásticas 2003 de la Comunidad de Madrid.

El escultor muere en Madrid el 11 de marzo de 2019. Sus cenizas descansan bajo el monumento fúnebre que ideó en vida llamado 'Jano', que hace referencia al dios de las puertas, en el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.