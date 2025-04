Cayetana Guillén Cuervo confirma el regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh

Joaquina Dueñas Martes, 22 de abril 2025, 10:02 | Actualizado 10:07h. Comenta Compartir

En julio de 2024, Amaia Montero reaparecía después de dos años retirada de la música y lo hacía ni más ni menos que en el segundo concierto de Karol G en Madrid, interpretando 'Rosas' a dúo con la artista colombiana. Toda una revolución que tardó unos minutos en hacerse viral y que desató los primeros rumores del regreso de la vasca a La oreja de Van Gogh. En octubre, la formación donostiarra comunicaba la salida de su vocalista, Leire Martínez, y la vuelta de Amaia parecía cada vez más cerca. Después de meses de especulaciones y de jugar al despiste, ha sido Cayetana Guillén Cuervo quien ha confirmado definitivamente el regreso de su amiga a los escenarios de la mano del grupo del que fue fundadora y con quien cosechó grandes éxitos a finales de los 90 y principios de los años 2000.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España ha sido la maestra de ceremonias de los premios Talía junto al actor Antonio Banderas. Antes de comenzar la ceremonia ha explicado cómo vivió el momento en que supo que su gran amiga volvía a su antigua formación. «Me eché a llorar al teléfono», ha recordado. Y es que la actriz sabía desde hacía tiempo el gran secreto de la cantante, pero lo prometió no decir nada. «Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie, ni siquiera en casa», ha relatado.

Cayetana también ha subrayado que Amaia «está muy bien» e «ilusionada», aunque «con cautela» en esta nueva etapa. Además, ha señalado que la artista está «muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene», recordando la explosión que supuso su canción junto a Karol G: «Aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar».

Sobre lo que no ha querido entrar en profundidad ha sido sobre las informaciones que apuntan a una guerra abierta entre Amaia Montero y Leire Martínez, subrayando que su amiga y madrina de su hijo Leo nunca le ha hablado de la excomponente de La oreja de Van Gogh: «A mí Amaia no me ha dicho nada, jamás, nunca de Leire ni nada, no tengo ni idea, y tampoco me gusta especular y dar una opinión de algo que no tengo información», ha dicho. «Yo creo que seguramente ellas son ajenas a mucho de lo que se habla, ¿sabes? Porque al final el personaje público va por ahí y la persona está en su casa asombrada con lo que oye», ha valorado.

Después de once años como vocalista de La oreja de Van Gogh, Amaia Montero abandonó el conjunto en 2007 para iniciar su carrera en solitario, si bien, el año pasado salía a la luz que siempre se había mantenido ligada a la formación a través de una sociedad. Los cinco miembros iniciales del grupo fundaron en 1999 La oreja de Van Gogh S.L. dedicada a la «creación, edición, publicación y venta de obras, partituras, composiciones musicales, libros, revistas; la presentación, asesoría, organización y dirección de cantantes, grupos musicales y toda clase de artistas», con sede en Bilbao. Desde entonces, cada uno de ellos tiene un 20% de la propiedad, incluida Amaia Montero, ya que eso no cambió con su marcha.

Aunque Cayetana Guillén Cuervo ha sabido guardar el gran secreto de su amiga durante meses, un último desliz ha confirmado que Amaia va a retomar su carrera musical por todo lo alto, corroborando a la vez los peores temores de Leire Martínez.