Cate Blanchett: «Estar en Valencia y recibir un Goya significa muchísimo»

Cate Blanchett está en Valencia para recoger el Goya Internacional, una distinción nueva que surge con el propósito de premiar a figuras con repercusión mundial. La actriz y productora australiana ha aparecido en el Palau de les Arts a las 11.45 horas acompañada por Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine. Ha saludado con un «Buenos días» en español. «Quiero dar las gracias a Mariano Barroso y a la Academia de Cine. Me quedé sin palabras cuando me enteré del premio», ha asegurado.

«Cada premio es una sorpresa. Cuando termino una película, me pregunto ¿ahora qué? No suelo echar la vista atrás, porque soy consciente de que varía cómo el público recibe la obra», ha comentado, mientras ha enfatizado en que viene de Australia, que tiene una «industria audiovisual pequeñita pero potente». «Estar en Valencia recibiendo un premio Goya significa muchísimo. Es llegar a un público y cultura que no me esperaba pero que me satisface enormemente», ha comentado la actriz, que ha enfatizado en el poder social del cine.

Preguntada por cuál es el galardón que más valora, Blanchett ha tirado de sentido del humor: «Mi premio favorito es el de los Goya, el que me van a dar hoy». A continuación, la actriz ha destacado que no sabe los derroteros por los que circulará su carrera. Lo que sí sabe es su proyecto inmediato. Cate Blanchett será la protagonista de la próxima película de Pedro Almodóvar. Se trata de la adaptación de la novela 'Manual para señoras de la limpieza', de Lucía Berlín. El director manchego está nominado como mejor director por 'Madres paralelas', película que opta a otras cinco estatuillas en la 36 edición de los Premios Goya, que se celebra este sábado. «El cine español o en castellano es una referencia fundamental», ha comentado esta mañana en el Palau de les Arts. Y ha destacado a Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar. «El cine español es un elemento clave del cine universal», y ha citado a los directores Guillermo del Toro, Alfonso Quarón».

«Conozco a Pedro Almodóvar desde hace 20 años. Hemos encontrado un proyecto que nos une a los dos con 'Manual para señoras de la limpieza' y vamos a aprovechar estas sinergias». Con el director manchego, ha dicho, que comparte la misma «cultura de cine» y está encantada de «entrar en el universo tan propio de Pedro. Ayer ya empezamos a trabajar y hoy estoy en Valencia, son dos días estupendos». Para Blanchett ahora es el «momento justo» para trabajar con el director de 'Volver'. «Es un guionista excelente. Es un artista porque todo su cine y sus creaciones tienen una influencia brutal en el guion. Es un guion único, que no había visto nunca. El punto de vista de Almodóvar hace que profundicemos a distintos niveles con relatos de Lucía Berlin sobre adicciones afectivas y de otro tipo», ha explicado.

«El cine estaba en peligro antes de la pandemia», ha afirmado en Valencia. Blanchett confiaba que después de los meses de confinamiento la gente tendría ganas de «reunirse en espacio oscuros cuando pudiéramos salir. No he perdido la esperanza de que el público tenga esas ganas». «Soy consciente que en 18 meses hemos estado consumiendo cine en plataformas», ha añadido. «Los monopolios no son buena idea, son peligrosos», ha matizado. Pero no ha obviado otra realidad: «Las plataformas han dado oportunidad a proyectos y artistas, que son positivos». «Da igual el tamaño de la pantalla si la idea es grande», ha afirmado. A continuación ha alertado de que no debemos «convertirnos en esclavos de un modelo serializado, ni de un modelo único».

La sala de prensa estaba llena de un centenar de periodistas. La rueda de prensa se ha producido bajo el mural cerámico diseñado por Santiago Calatrava, la conocida como la sala de Los Toros. La australiana ha mostrado preocupación por el futuro de las salas de cine.

La actriz, que ahora tiene en cartel 'El callejón de las almas perdidas', de Guillermo del Toro, considera que ahora es más importante que nunca el papel de academias y festivales, que hacen «más trabajo aparte de los premios y alfombra. Las academias asesora a la industria y ayudan a encontrar financiación y tienen la vista puesta en el futuro. Nos encontramos con movimientos sociales y culturales, como el #Metoo o #BlackLivesMatters, al que tiene que adaptarse. Si una academia no entiende estos conceptos acaba de ser insignificante». Y ha vuelto a bromear: «Con el Goya Internacional, la Academia de Cine Española demuestra que tiene un futuro muy moderno».

Con dos Oscar -a la mejor actriz protagonista por 'Blue Jasmine, de Woody Allen, y a la mejor actriz de reparto por 'El aviador', de Martin Scorsese, Blanchett no se ha posicionado sobre la polémica alrededor del director de 'Manhattan' y 'Días de radio'. En cambio, sí ha comentado que le encanta que le pregunten por la película 'Carol'.

La actriz de 'No mires arriba', de Adam McKay, que se puede ver en Netflix, era uno de los secretos mejor guardados de los Premios Goya de Valencia. La australiana ha considerado que a toda la industria «le beneficia tener diversidad a los dos lados de la pantalla. Trabajé con mi marido en el Teatro Nacional de Sidney durante varios y me apasiona producir. Producir va más allá de la financiación». «La gente piensa que los actores somos marionetas pero no es así, porque tenemos un enorme interés por todo lo que sucede en la película y tenemos un papel muy activo. Producir es una pasión que conecta con mi principal interés que es contar historias», ha continuado.