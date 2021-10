500 casquillos recuperados en el rodaje de 'Rust'

Nuevos datos han sido revelados por las autoridades de Santa Fe sobre el accidente en el rodaje de la película 'Rust', en la que murió la directora de fotografía del filme. Según el sheriff del condado, Adán Mendoza, y la fiscal del distrito, Mary Carmack-Altwies «fue supuestamente una bala de plomo» la que mató a Halyna Hutchins. «Hemos encontrado cerca de 500 casquillos de bala, reales y de fogueo, en el rodaje de la película 'Rust', apuntó Mendoza.

El proyectil mortal fue recuperado del hombro del director Joel Souza, herido durante el accidente. Mendoza describió el arma disparada accidentalmente por Alec Baldwin como un revólver antiguo, un Colt 45 largo. «Sospechamos que tenía balas en blanco, balas falsas y un proyectil real», dijo Mendoza. Este dijo que la bala que hirió a Souza, de 48 años, es la misma que mató a Hutchins. «Creo que los hechos son claros. Se le entregó un arma al señor Baldwin. El arma es funcional y disparó una bala real, matando a la señora Hutchins e hiriendo al señor Souza», apuntó Mendoza. En cuanto a cómo una bala real acabó en la pistola, el sheriff dijo que no tenía esos datos. «La investigación está abierta y continua. Había varias personas presentes durante el incidente y no tenemos imágenes», reveló Carmack-Altwies, fiscal de distrito, quien admitió que Baldwin «es parte activa de esta investigación» y no descarta que se presenten cargos contra el actor. «Todas las opciones están sobre la mesa en este momento. No podemos responder a esa pregunta todavía».

La oficina del sheriff del condado de Santa Fe reveló detalles gráficos del incidente en una declaración jurada publicada el domingo por la noche.

Baldwin, de 63 años, estaba sentado en un banco de la iglesia del rancho practicando sacar su arma y apuntando su revólver hacia la lente de la cámara.

Souza estaba de pie mirando los monitores junto a Hutchins, mientras preparaban la primera escena que se firmaría después de una pausa para el almuerzo. El director dijo que escuchó lo que «sonó como un látigo y luego un estallido fuerte». Vio a Hutchins tropezar y caer al suelo agarrándose el abdomen.

Souza dijo que las armas en el estudio fueron revisadas primero por la armero de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, y nuevamente revisadas por el asistente de dirección Dave Halls, quien entregó el arma a Baldwin.

Mendoza dijo que la investigación continúa y se determinará si hay evidencias para presentar cargos criminales derivados del incidente mortal.

La conferencia de prensa se llevó a cabo fuera de la oficina del alguacil, a unas 10 millas del Rancho Bonanza Creek, donde se estaba filmando 'Rust'. Mendoza y Carmack-Altwies, son los dos principales encargados de la investigación de este fatal accidente, una tragedia que se produce en medio de un enfrentamiento en Hollywood entre productores y trabajadores de la industria por las condiciones de trabajo y seguridad en los rodajes.