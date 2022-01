Carmelo Gómez: «Con 'A vueltas con Lorca' me siento realizado como actor»

'A vueltas con Lorca' no solo ha permitido al actor Carmelo Gómez profundizar en el universo de uno de los grandes genios creativos nacidos en el siglo XX, sino que se ha convertido en un vehículo profesional con el que ha revitalizado su trayectoria escénica.

«Este espectáculo ha sido una revelación absoluta. He encontrado una forma de hacer que yo pensaba que era incapaz de realizar. Me ha generado una ilusión hacia el teatro que no tenía. Siempre me ha gustado y lo he hecho, pero tras la función me iba a casa y ya está. Esto es otra cosa. No sé lo que va a pasar cada vez que me subo al escenario. Para mí, el momento más glorioso para un actor es cuando tiene el vértigo de no saber de verdad lo que va a suceder. Sabe donde está el hilo, el cable del funambulista, pero no sabe cómo va a salir todo. Eso me encanta y a veces hasta lo provoco. Abro cada noche un camino distinto por el que arrancarme. Me siento realizado como actor con este espectáculo», reconoce por teléfono sobre el montaje que protagonizará con el pianista Mikhail Studyonov el próximo sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Insular de Fuerteventura.

Apunta que este espectáculo, que en mayo del pasado año se representó en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria, sorprende a los espectadores. «Hay veces que la gente no sabe bien qué es lo que va a ver y se encuentra con una fiesta poética que hace que acabe puesto en pie aplaudiendo», advierte.

'A vueltas con Lorca', dirigido por Emi Ekai, parte del hecho de que el autor de 'La casa de Bernarda Alba' contaba con «distintas miradas». «En contra de lo que se ha dicho, Federico García Lorca no es un poeta dramático, sino puramente trágico. Hemos elegido la tragedia como forma narrativa. La tragedia es universal, de sentimientos puros. Comprendemos el cuento porque sabemos que el tema es la vida y la muerte. Federico desarrollaba los temas creando tipologías con estructuras de personajes y con tipos sociales distintos», explica el actor nacido en la localidad de Sahagún, en 1962.

«Apostamos por una forma sorprendente de ver al poeta. El espectador se encuentra con un relato. No damos una clase sobre Federico, pero sí que ofrecemos un descubrimiento sobre una forma de ver el mundo a través de Lorca. Lo hacemos a partir de un personaje que es el propio poeta y dramaturgo. Es como un documental. Vicente Aleixandre decía que la vida y la obra de Federico eran indivisibles. Es así. Contamos su vida a través de su poesía, como si hubiese sido un oráculo de sí mismo, con lo que volvemos a la tragedia que termina con una muerte anunciada por él mismo. Escribió sin querer fechas y aspectos de su vida, incluso su muerte, a través de versos y personajes», avanza.

Carmelo Gómez traslada un aspecto del autor de 'Yerma' a su decisión de dar un paso a un lado en el terreno cinematográfico tras ser, sobre todo en los años 90, uno de los actores de referencia en España. «Me llama la atención en Federico García Lorca que dijera que el cuerpo toma decisiones que pensamos que las tomamos, pero que ya venían tomadas. Cuando yo decido dejar el cine, el cine ya estaba dejado para mí. No sé quién empezó. La industria ya tenía sus problemas, cambió radicalmente y empezaron las series. Yo ya no pintaba nada. No soy y nunca seré un actor de series. Los que las hacen lo saben y no me llaman. Mientras no haya cine, que hay poco, contado con los dedos y en el que siempre se repite un grupo bastante conocido, yo no haré nada. Dije que se acabó todo para no sufrir más», confiesa.

Cuando se le menciona al productor de cine grancanario Andrés Santana, junto al que protagonizó 'Días contados' (1994) dirigido por Imanol Uribe, se vuelve todo elogios. «Andrés era un productor de raza y lo sigue siendo. Se deja las pestañas en todo lo que hace. Es un tío fantástico, con un amor hacia el cine del que ya no se encuentra. Se echa de menos a personajes como él. Me siento muy honrado de haber trabajado a su lado y con Imanol Uribe», recuerda.

El actor confiesa que si todo va bien protagonizará próximamente un montaje escénico que le hace una especial ilusión y que explica lo que hoy somos. Se trata de 'Las guerras de nuestros antepasados', de Miguel Delibes.