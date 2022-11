Bad Gyal se cuela en la gran noche de Taylor Swift en los Europe Music Award de MTV

La cantante catalana Bad Gyal ha logrado este domingo el premio Europe Music Award (EMA) de MTV al 'mejor artista español' tras vencer en la votación popular a otros intérpretes destacados del año 2022.

En concreto, la autora de canciones como 'La Prendo' o 'Fiebre' competía en este categoría con los cantantes Rosalía, Quevedo, Fito & Fitipaldis y Dani Fernández.

A sus 25 años, Alba Farelo i Solé, más conocida por su nombre artístico Bad Gyal, ha destacado por su música en la que ha fusionado géneros como el reguetón, el dancehall y el trap. En el año 2020 también se llevó el Latin Music Italian Awards por su tema 'Alocao' junto a Omar Montes.

Taylor Swift, la gran triunfadora

La estadounidense Taylor Swift se ha convertido en la gran triunfadora al lograr cuatro premios, entre los que destaca al de 'Mejor Artista', en una gala que se ha celebrado este domingo desde el PSD Bank Dome de Düsseldorf (Alemania).

En concreto, la cantante se ha alzado con los galardones en la categoría de 'Mejor Artista', 'Mejor Artista Pop', 'Mejor Vídeo' y 'Mejor Vídeo Largo', por la canción 'All Too Well'.

Frente a todo pronóstico, Taylor se presentó por sorpresa en la ceremonia para recoger los premios y agradecer a sus seguidores el apoyo que le ha llevado a coronarse en los EMA frente a otras artistas con las que compartía categorías, como Adele, Beyoncé, Harry Styles o Rosalía, quien se ha ido de vacío pese a contar con cinco nominaciones.

David Guetta recibe uno de los premios; One Republic actuando durante la gala; Anitta en la alfombra roja. / AFP

La mejor canción, según la MTV, fue 'Super Freaky Girl' de Nicky Minaj y el británico Harry Styles se llevó el premio a 'Mejor Directo'.

La distinción de 'Mejor Latina' ha recaído en Anitta, mientras que en 'Mejor electrónica' venció David Guetta, que también se llevó el galardón a 'Mejor colaboración' por su dúo con Bebe Rexha en 'I'm good (blue)'. El 'Mejor K-Pop' ha sido para Lisa; el 'Mejor Hip Hop' para Nicky Minaj; el 'Mejor Rock' es de Musa; en 'Mejor Alternativa' venció la banda Gorillaz; y en 'Mejor R&B', Chlöe. Por su parte, el grupo surcoreano Seventeen ganó como 'Mejor Novedad' y 'Mejor Empuje', pero BTS brilló en 'Mayores Fans'.