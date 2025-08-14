Canarias escenario clave en 'Aullar', la ópera prima de Sergio Siruela El drama social con tintes de thriller llega a los cines el 21 de noviembre | Protagonizado por Elena Martínez, rodó parte de sus escenas en la isla de Tenerife junto a localizaciones de Málaga

Tras su paso por la Sección Oficial del 28 Festival de Málaga, 'Aullar', el primer largometraje del director malagueño Sergio Siruela, se estrenará en salas de toda España el próximo 21 de noviembre. La cinta, producida por Secuoya Studios, 73140323PC Ezekiel Montes y Álamo Producciones, cuenta con un reparto encabezado por Elena Martínez y la participación de rostros reconocidos como Antonio Dechent, Paco Tous y Adelfa Calvo.

Rodada en escenarios clave de Málaga y Tenerife, 'Aullar' combina drama social y thriller en una historia sobre segundas oportunidades, heridas familiares y la lucha por los sueños. El guion, firmado por Ezekiel Montes, sigue la vida de Mamen, una mujer que en su juventud soñó con ser bailarina profesional, pero que ahora sobrevive trabajando en un club de un polígono industrial mientras cría a su hijo. Todo cambia cuando su padre, desaparecido desde la muerte de su madre, reaparece borracho e inconsciente a las puertas de su casa. Entre reproches y recuerdos, ambos intentarán reconstruir la relación rota hace años.

El filme está producido por Eduardo Campoy ('Bajo un volcán') y Ezekiel Montes ('Hombre muerto no sabe vivir'), y cuenta con la participación de Canal Sur. La cinta busca conectar a las nuevas generaciones con las raíces culturales a través de una mirada fresca y honesta sobre temas como el alcoholismo y su impacto en la familia.

Sergio Siruela, que debuta en el largometraje tras su trayectoria en la dirección de series en México, presenta con 'Aullar' un retrato intenso y humano que ya ha despertado expectación en el circuito cinematográfico nacional.