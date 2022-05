Camané: «El fado nace en Lisboa pero es universal y el blues portugués»

Camané es la estrella del fado en Portugal. Carlos Manuel Moutinho Paiva dos Santos Duarte se interesó por el lánguido lamento del fado durante una larga convalecencia infantil cuando tenía 12 años. Entonces se sumergió detenidamente en la colección de discos de sus padres y descubrió los grandes nombres del género de aquella sublime primera generación: Amália Rodrigues, Fernando Mauricio, Lucilia do Carmo, Maria Teresa de Noronha, Alfredo Marceneiro y Carlos do Carmo.

Este sábado, a partir de las 21.00 horas, Camané ofrecerá un único concierto en las islas en el ciclo 'Musicando' que impulsa el ayuntamiento capitalino en el Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas. Quién desee conocer la sobria elegancia de este cantante y descubrir las razones de su éxito, no debería perderse la actuación de este intérprete que creció en medio de los fados y las grandes voces que se curtieron en Alfama, el Barrio Alto o Mouraría.

Edad dorada

El canto por excelencia del alma lusa, primo hermano del flamenco, vive su segunda edad de oro. Ahora, con 55 años, Camané recuerda su periplo: «Tienes que aprender muy joven para crecer. De niño interpretaba los fados tradicionales inspirados en los poetas populares urbanos de Lisboa que hablaban de amor y desesperación», señala el cantante que confiesa tener «una visión muy crítica de mi trabajo y por eso digo que nunca me gusta escucharme. No tengo discos míos en casa. Después de grabarlos siempre pienso que podían haber quedado mejor de otra manera. Soy muy perfeccionista».

Con 23 años acompañó muy nervioso a Amália Rodrigues en un concierto, tras el que la gran dama del fado luso convenció al exdirector del sello EMI, David Ferreira, para que le editara un disco. «Se lo debo a Amália», reconoce quien también profesa una admiración sentida por Alfredo Marceneiro, quien marcó toda una época del género. «No estoy tratando de convertir el fado en nada. La tradición no es letra muerta, se construye. Yo siempre he cantado fados, mi abuelo cantaba fados, mi padre cantaba fados... El fado, que nace y crece en Lisboa, pero es universal, tiene una sonoridad muy característica, como posee el flamenco, con sus rasgos formales a la hora de ser cantado. Es el blues de Portugal. Como decía Rui Vieira Nery en una de sus obras sobre esta música, el fado no sólo es cantar, hay que saber expresarlo, interpretarlo... Es muy importante que viertas tu vida en las historias que narra el fado, que habla sentidamente de todo y cuenta lo mismo que todas las músicas del mundo. La alegría no se gestiona, la tristeza sí, y el fado es una especie de catarsis que nos hace sentir esos recuerdos tristes envueltos de una equilibrada paz».

Otros géneros

Camané ha realizado alguna que otra incursión en otros géneros musicales, aunque deja claro que «siempre que canto otro estilo musical, por mi forma de cantar, no consigo liberarme del fado».

Hace unos años participó en una producción musical en homenaje a David Bowie en la que figuran Ana Moura, Antonio Zambujo o Tiago Bettencourt, entre otros, cantando 'Space Oddity'. «Se percibe enseguida que es mi voz (rié). No puedo quitarme mi alma fadista», añade.

También ha colaborado en un disco con el grupo de rock Xutos & Pontapés y en varias ocasiones ha mostrado sus afinidades con Chico Buarque, Fausto o Sérgio Godinho. Junto a los cantantes Manuela Azevedo y David Fonseca, y músicoscomo Nuno Rafael, João Cardoso y Hélder Gonçalves, figura en el disco 'Humanos', de 2004.

Disfrutar

«He aprendido a gozar de muchas músicas diferentes, desde los sonidos angoleños a los brasileños, pero mi ocupación está en el fado. Este es mi sonido y mi manera de estar en el fado. Por supuesto, hay nuevos repertorios, nuevas historias que contar, poetas que quiero cantar, siempre he tenido esa inquietud, pero el fado es una estética musical de la que no quiero huir. El fado es una música urbana de Lisboa, pero creo que cuando añades algún elemento no fadista pierde esa esencia pura. Es importante mantener sus características. En el fado siempre hubo estilistas. Pasó mucho con Maria Teresa Noronha, Teresa Tarouca y otras, cantantes de fado tradicionales que tenían una habilidad para estilizarlos. Crearon una estructura ligeramente diferente. En esencia era el mismo fado, pero con un giro propio» .