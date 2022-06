Calixto Bieito: «Siempre te puedes ver en los personajes de Shakespeare»

Calixto Bieito (Miranda de Ebro, 1963) es el director de escena español con mayor presencia desde hace años a nivel internacional y todo un especialista en William Shakespeare, hasta tal punto que se ha embarcado en escribir y dirigir un montaje inspirado en los dramas históricos 'Ricardo II', 'Enrique IV', 'Enrique V', 'Enrique VI' y 'Ricardo III', que ha titulado 'Erresuma, Kingdom, Reino'. Se representa los días 17 y 18 de junio, siempre a partir de las 19.30 horas, en un Teatro Cuyás de la capital grancanaria que cierra con esta propuesta su temporada antes del parón veraniego.

«He hecho muchos Shakespeare y en distintos idiomas. Lo he hecho en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en Escandinavia. Al llegar a Bilbao, pensé que se trataba de un material ideal para explorarlo con una buena compañía de actores. Pensé primero en hacer unas jornadas my largas, porque sus obras son largas. Pero ahora que hay tantas historias medievales en Netflix y que, aunque no la he visto, tengo entendido que la serie 'Juego de Tronos' se inspira en Shakespeare, pensé en hacer algo diferente, comprimido y centrado en los personajes y en su interior», explica Calixto Bieito, por teléfono desde Praga.

Ese ejercicio de reducción fue bastante complejo. «A nivel textual fue difícil, porque al principio tenía la idea de hacerlo más largo y filtrar tanto fue complicado. Las obras las conozco muy bien. He hecho muchos Shakespeare y varios enteros. Cada época tiene su Shakespeare, con su propia estética. He hecho desde un 'Macbeth' muy 'trash' hasta un 'Hamlet' en inglés y de forma elegante. También conozco bastante bien ese periodo de la historia, pero una vez que conseguí reducirlo todo, aposté por dejarlo a la imaginación del espectador. Llegado a ese punto ya fue más sencillo», rememora.

El género humano

El director burgalés subraya que el universo del Bardo de Avon «toca muchas teclas de las personas, porque conoce muy bien el género humano».

«Shakespeare es identificable en cada época. Lo será en el futuro más cercano, también en el más lejano, igual que lo fue en el pasado. Siempre te puedes ver en los personajes de Shakespeare. También te puedes emocionar con su poesía. Pero eso depende de cada uno. No me gusta decirle al público lo que tiene que pensar», señala.

Desde un punto de vista argumental, Calixto Bieito ha apostado por los «ángulos oblicuos» para 'Erresuma, Kingdom, Reino'.

Calixto Bieito. / c7

«Lo que he intentado es hacer como Shakespeare. Él habla de historias de su pasado, pero explica cosas de su presente y las que no puede decir, las esconde. Las deja escondidas. Yo pensé lo mismo y por eso lo ambiento en una instalación casi museística, más que en una escenografía. Se trata de unos personajes ante una mesa y en 1966, para tener un poco de distancia y conservar el anacronismo que existe en Shakespeare», explica.

Reconoce Calixto Bieito que su propuesta tiene «distintas cajas de lenguaje». «Algunos verán cosas simples, otros puede que se disgusten y algunos descubrirán distintos niveles en la historia que contamos», añade.

Violencia y reflexiones

Calixto Bieito asegura que su 'Erresuma, Kingdom, Reino' plasma «un universo violento y a la vez lleno de incertidumbres, luchas internas y reflexiones sobre lo que somos».

De ahí a que apostase en esta personal inmersión en las piezas shakespearianas ambientadas en La guerra de las dos rosas en fijar su mirada «en los personajes y en su mundo interior».

Los mismos cobran vida con « un reparto de excelentes actores», defiende Calixto Bieito. Se trata de José María Pou, Joseba Apaolaza, Lucía Astigarraga, Ylenia Baglietto, Ainhoa Etxebarria, Ane Pikaza, Iñaki Maruri, Koldo Olabarri, Lander Otaola y Eneko Sagardoy.

«Hemos hecho un gran trabajo con material antiguo y estos excelentes actores centrándonos en cada personaje. Es como si se partiera de un Ricardo II que como rey ha descubierto lo efímero de la existencia y la banalidad de muchas cosas y la obra va caminando hacia cosas distintas, donde hay una gran pérdida de valores y violencia sin futuro. Ricardo III, por ejemplo, no se considera malo, no tiene arrepentimiento porque se cree buena persona y piensa que lo que hace lo tiene que hacer porque la sociedad funciona así», dice el director artístico del Teatro Arriaga de Bilbao y director residente del Teatro de Basilea.

En Chequia

Bieito está en Chequia porque este domingo estrena en el Teatro Nacional de Praga una nueva producción de 'Flammen', única ópera del compositor Erwin Schulhoff (1894-1942).

«Murió muy joven en un campo de concentración. Los nazis decían que su música era degenerada. Esta ópera se estrenó en 1932 en checo y desde entonces no se ha vuelto a representar en este idioma como haremos ahora. Se basa en el mito de don juan y su música es fantástica», avanza.