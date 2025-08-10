El Cabildo grancanario saca unas ayudas para los ayuntamientos Destina 141.975 euros para una concurrencia competitiva exclusiva para actividades culturales de los consistorios municipales

La Consejería de Cultura del Cabildo grancanario que gestiona Guacimara Medina ha impulsado por quinta ocasión la convocatoria de subvenciones destinada exclusivamente a los ayuntamientos de la isla, para que puedan propiciar la producción de proyectos culturales y creativos durante 2025.

La mencionada convocatoria dotada con 141.975 euros, se realiza en régimen de concurrencia competitiva, fijando la conclusión del plazo de presentación de propuestas el próximo día 28 del presente mes de agosto.

Las bases recogen que a la misma pueden presentarse también entidades públicas dependientes de los ayuntamientos que tengan atribuida la gestión de la actividad cultural en sus respectivos municipios.

El objetivo prioritario de estas subvenciones es facilitar a los ayuntamientos beneficiarios la realización de sus propuestas, financiando la producción, difusión, diseño o creación de actividades y eventos culturales que se consideren de particular interés y supongan una aportación significativa a la oferta cultural de la isla, cumplan con el objetivo de la convocatoria y contribuyan a la consecución del equilibrio en la oferta cultural insular.

El Cabildo establece un importe mínimo para cada ayuntamiento en función de su población de conformidad con los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del año 2023, que se fija de la siguiente manera: hasta 30 mil habitantes, 3.000 euros y más de 30 mil habitantes, 5.000 euros.

La distribución de la subvención variable se llevará a cabo atendiendo a varios criterios como la antigüedad de la actividad, personas destinatarias al mismo, cumplimento del Plan de Igualdad de Género, el número de proyectos culturales realizados en el año anterior o la interdisciplinariedad y la itinerancia de la actividad dentro del municipio.

