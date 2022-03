Bruce Willis se retira al ser diagnosticado de afasia

'La jungla de cristal', 'El sexto sentido', 'Pulp Fiction', 'Armageddon'… El cine comercial estadounidense de los 80 y 90 tuvo en Bruce Willis a una de sus máximas estrellas. El actor llegó a patentar un modelo de héroe de acción cortado por el mismo patrón: rudos y viriles machos de clase obrera, que afrontan con cinismo sus cometidos aunque no pueden evitar que aflore de vez en cuando la vena sentimental. Las mujeres descubrían ternura tras su rudeza, mientras los hombres veían en él al canalla con el que irse de cervezas. Con casi 150 papeles a sus espaldas, Willis nunca ha dejado de trabajar, aunque en los últimos tiempos ya no aparecía en películas de relumbrón. A sus 67 años, no le veremos nunca ya más con la camiseta de John McClane en una nueva entrega de 'La jungla de cristal'.

La familia del actor ha revelado que el actor se retira tras serle diagnosticada afasia, un trastorno cerebral que impide que la persona se comunique. Puede afectar a la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. «Queríamos compartir como familia a sus maravillosos seguidores que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que afecta a sus habilidades cognitivas. Como resultado de ello y con mucha consideración, Bruce se aleja de la carrera que tanto ha significado tanto para él», reza el comunicado publicado en el perfil de Instagram de su hija Rumer Willis, que tiene casi un millón de seguidores.

«Este es un momento realmente complicado para nuestra familia y estamos muy agradecidos por vuestro amor, compasión y apoyo», prosigue el post. «Estamos atravesando esto como una familia unida y queríamos hacer partícipes a sus fans porque sabemos cuánto significa él para ellos, al igual que ellos para él. Como Bruce siempre dice, 'vívelo a lo grande' y juntos planeamos hacer precisamente eso. Amor», concluye la misiva, que va firmada por la ex mujer de Willis, la actriz Demi Moore, con quien siempre ha mantenido una excelente relación a pesar de haberse divorciado hace dos décadas, junto a las tres hijas que tuvieron en común, Rumer, Scout y Tallulah, la actual mujer del actor, Emma Heming, y las dos niñas que tiene con esta, Mabel y Evelyn.

.