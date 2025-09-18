Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Granca Live Fest 2025 genera un impacto económico de 25 millones de euros en Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:54

La cuarta edición del Granca Live Fest, celebrada del 4 al 6 de julio en el Estadio de Gran Canaria, ha dejado un impacto económico directo e indirecto de 25 millones de euros en la isla, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del calendario cultural y turístico de Canarias.

Con una asistencia de más de 55.000 personas, el festival ha atraído a un público diverso, destacando la presencia de visitantes de fuera del archipiélago. Según los datos recabados, el 94% de los asistentes no residentes acudieron exclusivamente al evento, generando un gasto medio por persona superior a los 500 euros, que se distribuyó entre transporte, alojamiento, alimentación y actividades complementarias.

El impacto en el sector turístico ha sido notable, con un aumento en la ocupación hotelera y en la demanda de servicios de restauración y transporte. Los comercios locales también se han beneficiado del incremento del turismo durante esos días, evidenciando la importancia del festival como motor económico para la isla.

Además del retorno económico, el Granca Live Fest ha tenido un impacto social significativo. El 89,5% de los asistentes afirmó que volvería a visitar Gran Canaria, lo que subraya el potencial del evento para fortalecer la imagen de la isla como destino turístico y cultural.

La organización del festival ha destacado la importancia de la colaboración público-privada en la realización de eventos de esta magnitud, que no solo ofrecen entretenimiento, sino que también contribuyen al desarrollo económico y social de la región.

Con estos resultados, el Granca Live Fest 2025 reafirma su posición como un referente en el panorama cultural de Canarias, demostrando que la música y el turismo pueden ser aliados estratégicos para el crecimiento económico y la proyección internacional de Gran Canaria.

Granca Live Fest es posible gracias a la colaboración de: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, Binter, Fred Olsen, CocaCola, Cajasiete, Johnnie Walker, Archipiélago Renting, Arehucas, I Love the World y Los 40.

