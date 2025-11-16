Nos debe encantar esto de ver a un famoso(a) en apuros, y sí, es que somos muy morbosos, y más si hay 'tomate' entre ellos

Cantante, a tus canciones, actor a tus papeles o corrupto a tus corruptelas. Antes esto era así, pero las teles se han provisto de famosos ... multiuso, personajes que valen para un roto y para un descosido, siempre que se les pague lo suficiente para equilibrar sus finanzas, para salir en sus programas. Basta con que se sea un famosillo con necesidades económicas para que aparezca una televisión que le ponga a competir en un concurso de cocina, a sobrevivir sin medios en una isla desierta o a participar en una aventura hasta del fin del mundo. Nos debe encantar esto de ver a un famoso(a) en apuros, y sí, es que somos muy morbosos, y más si hay 'tomate' entre ellos. Creo que parte del gran fracaso de 'Cuánto, cuánto, cuánto' ha sido que en el concurso participaban los famosos, mientras los elegidos entre el público como concursantes eran convidados de piedra. Y esto al margen de que a nadie le interese saber cuánto mide un metro o pesa un gramo, y perdonen la ironía.

Últimamente se incluye en estos concursos, realities o vaya usted a saber cómo los quieren denominar, a algún o alguna política en horas bajas. O expolíticos porque ningún partido se quiere arriesgar a mostrar a uno de los suyos que no sabe freír un huevo frito o que sus conocimientos de geografía o cultura dejan bastante que desear. La última participación de famosos en un show de televisión la tenemos en 'Hasta el fin del mundo', un reality-concurso en donde los participantes las pasan canutas para poder comer, dormir o desplazarse, con escaso dinero, teniendo que trabajar por el camino para ganar algo. Trabajar ¿que es eso?, se preguntan algunos. ¡Qué tiempos aquellos en que personas anónimas y trabajadoras podían ganar un coche o un apartamento en Torrevieja!

