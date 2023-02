Blanca Portillo: «Es demoledor estar sola en el escenario»

«No te puedo explicar el miedo que paso. Me cago viva. Es demoledor estar sola en el escenario. Me muero de pánico». Así relata sus sensaciones previas a 'Silencio', obra de Juan Mayorga, la actriz Blanca Portillo, que da vida sobre el escenario a una actriz, que no es ella, aclara, y que se enfrenta al discurso de acceso de un académico de la RAE.

El montaje, que se representa este viernes y sábado, a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria, es una «experiencia teatral» que pergeñada a partir del discurso de ingreso del propio Juan Mayorga en la Real Academia de la Lengua. Se trata de un ejercicio de «metateatro», que se desarrolla como una especie de «combate entre el autor y el intérprete», apunta «La Portillo», como la define con cariño y admiración Gonzalo Ubani, director artístico del recinto de la calle Viera y Clavijo.

Blanca Portillo reconoce que se trata de «un texto complejo» que parte de algo tan «antiteatral» como un discurso. Para convertirlo en un espectáculo atractivo se generó «el conflicto que nunca puede faltar en una obra de teatro y que no figura en el texto original» y que se plantea en torno a esos dos personajes de ficción, el académico y la actriz.

La multipremiada intérprete define la obra como «un acto de amor al teatro y la camadería», donde predomina «la emoción y la acción».

El público será partícipe de esta apuesta teatral. Blanca Portillo arranca la función dirigiéndose a unos espectadores con el patio de butacas iluminado, lo que, reconoce, reduce su pánico escénico. «Para mí lo peor es dirigirme a la oscuridad, necesito ver las caras porque me dirijo a ellos», asegura.

Durante 'Silencio' se genera silencio, en varios pasajes y durante cuatro minutos y medio en los que se requiere la complicidad de los espectadores, algo que, reconoce Blanca Portillo, ha generado en las distintas funciones una buena recepción general y reacciones dispares.