La Biblioteca Pública Alexis Ravelo abre sus puertas Situada en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, en el barrio de Tamaraceite, representa «un ejemplo tangible de la descentralización cultural», dice el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, ha presidido el acto de inauguración en el que ha participado el alumnado del CEIP Adán del Castillo.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha inaugurado este martes la Biblioteca Pública Municipal Alexis Ravelo, un espacio que rinde homenaje al escritor, fallecido en 2023, así como a «su legado y su compromiso con la ciudad» y que busca ser un lugar «de proximidad y encuentro comprometido con la comunidad».

El autor «requería que también tuviéramos un espacio en el que fuera nombrado y estuviera al alcance de los usuarios», ha dicho la alcaldesa, Carolina Darias, en declaraciones recogidas en un comunicado, al señalar que este espacio «nace con una idea renovada, con una visión de una biblioteca expandida y descentralizada que aspira a ser un motor de cohesión social».

La alcaldesa ha reivindicado el nuevo concepto de bibliotecas que las sociedades modernas persiguen, con un «diseño abierto y sin barreras» en sus salas de lectura y para el trabajo en equipo, con «mobiliario acogedor» y la apuesta por la eficiencia energética.

Asimismo, ha subrayado que la vocación de la misma es que sea «algo más que un espacio para la lectura: un espacio vivo y de proximidad, abierto a la comunidad y pensado para la participación activa de quiénes aquí estén, y un espacio y de aprendizaje constante».

Ampliar

Planteada desde su origen como «parte fundamental» del Espacio Cultural Jesús Arencibia, la biblioteca ha trasladado a este punto de Tamaraceite el fondo que pertenecía al centro de Lomo Los Frailes con más de 6.500 ejemplares a los que se sumarán nuevos libros en préstamo, además de todos los que pertenecen a la Red BICA, fondo al que acceden todas las bibliotecas públicas de Canarias.

De lunes a viernes

La Biblioteca Alexis Ravelo permanecerá abierta de lunes a viernes, mañanas y tardes, y ofertará actividades dirigidas a diferentes públicos.

Entre las actividades ya programadas, los próximos jueves 23 y viernes 24 de octubre, la biblioteca centrará su programación en la figura y obra de Alexis Ravelo.

El jueves 23, a las 19:00 horas, D'hoy Teatro presentará una pieza de microteatro inspirada en la obra del escritor grancanario.

Al día siguiente, viernes 24 a la misma hora, los periodistas y amigos de Alexis, Ángeles Jurado y Juan García Luján, compartirán testimonios, anécdotas y vivencias en la actividad 'Alexis Ravelo y su gente'.

Ese mismo viernes, la ludoteca impulsada por Gato Engrifao estará abierta al público infantil de 17:00 a 20:00 horas.

Para cerrar el mes, el domingo 29 de octubre a las 18:00 horas se celebrará la primera sesión del taller participativo 'Mapear, imaginar, construir', coordinado por Elia Verona, un proyecto que recupera la historia oral y el patrimonio inmaterial de Tamaraceite, fomentando redes vecinales e intergeneracionales en torno a la cultura local.