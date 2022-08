Fotograma del vídeo de la canción 'Formation', del álbum 'Lemonade', de Beyoncé.

Beyoncé ha revolucionado el álbum visual, ¿qué hará con 'Renaissance'? Desde que publicó su álbum homónimo en 2013, Beyoncé no ha dejado de apabullar no solo con su música sino con sus propuestas audiovisuales. Curiosamente, 'Renaissance', que acaba de ser publicado, no está acompañado de vídeos. De momento