Beatriz Argüello protagoniza en el teatro Cuyás 'Carmen, nada de nadie' La obra sobre la vida de Carmen Díez de Rivera, considerada una musa de la Transición, se presenta este viernes 3 y sábado 4 de octubre

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El teatro Cuyás de la capital grancanaria acoge este viernes 3 y sábado 4 de octubre (19.30 horas) la representación de 'Carmen, nada de nadie', una producción de Tablas y más Tablas y el Teatro Español, bajo la dirección de Fernando Soto.

Carmen Díez de Rivera, considerada la musa de la Transición, fue una mujer de inteligencia brillante y voluntad férrea, que alcanzó un puesto nunca antes ocupado por otra mujer en España: jefa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En el escenario, el público asiste a un relato íntimo y político, donde se desgranan los momentos más trascendentales de su carrera y los secretos familiares que marcaron su destino.

En la presentación de la obra, el director insular de Cultura, Serafín Sánchez, destacó que se trata de un personaje que es una de las grandes figuras políticas de España durante la transición hacia la democracia, que ocupó un puesto importante, y fue un símbolo de la mujer empoderada. «Es un momento idóneo para asistir, sobre todo para las generaciones jóvenes, ya que es una oportunidad para conocer esa parte de la historia de nuestro país de primera mano», añadió Sánchez.

El director artístico del Cuyás, Gonzalo Ubani, afirmó que «por desgracia fue una persona que conoce muy poca gente, incluso aquellos que creen saber sobre la Transición, a pesar de que fue jefa de Gabinete de Adolfo Suárez, nada menos, y es un personaje con muchas aristas, perfecto para el teatro».

La protagonista de la obra, Beatriz Argüello, explicó que en el espectáculo «la gente mayor que vivió esa época se emociona muchísimo y la gente joven conoce a alguien que no conocía. Es una función que emociona, instruye y que genera debate sobre quién era ella y por qué no se le conoce».