Los Beatles, los Stones, Bob Marley y Manolete, en el coso barcelonés

La plaza de toros de Barcelona es una joya arquitectónica. Fue inaugurada en 1914. Es de estilo neomudéjar y bizantino, tiene un aforo de 19.582 localidades y el edificio está protegido. La propiedad no puede tocar la fachada. Desde 2011, no ha acogido ninguna corrida de toros, aunque mantiene casi todas las instalaciones en buen estado, incluida la capilla de los toreros, salvo la enfermería, que necesitaría una actualización. La Monumental tiene sus puertas abiertas y se puede visitar casi a diario por 6 euros. En su interior, hay un museo taurino, con trajes de matadores míticos, como Manolete, que triunfó en la arena barcelonesa y participó en ella hasta en 70 festejos. Hay un traje de luces de luto, que vistió cuando murió su madre. También se exponen cabezas de toros célebres, así como carteles o documentos históricos. La visita permite pisar la arena y recorrer las dependencias de la plaza. Lo que ya no hay en el entorno del coso es el ambiente taurino de antaño, en bares y restaurantes de la zona, que se ha perdido con los años. Con el adiós de las corridas, muchos de ellos perdieron clientela y pasaron a regentarlos ciudadanos de origen asiático.

La Monumental celebra además otro tipo de festejos. Son unos doce eventos al año, entre ferias familiares, festivales, espectáculos deportivos y conciertos de música. Escenario musical, de hecho, lo ha sido siempre. En el coso barcelonés, actuaron The Beatles, en su única aparición en la capital catalana. Fue en 1965 y acudieron 25.000 personas. No existían ni el Palau Sant Jordi ni el estadio Olímpico, que son ahora los grandes recintos de conciertos en la ciudad condal. The Rolling Stones dieron su primer concierto en España, en la Monumental, en 1976. Y Bob Marley estuvo en 1980, un año antes de su muerte.

La Monumental de Barcelona pertenece al grupo Balañá, propietario de cines y teatros en la capital catalana. Precisamente, esta empresa tiene una sala de cines en el otro coso de la ciudad, Las Arenas. Acogió corridas hasta 1977. Desde 2011, es un centro comercial, aunque se mantiene todo el edificio remodelado de la antigua plaza, inaugurada en 1900.