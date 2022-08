El asturiano Nacho Vegas, con su banda, tocará en este ciclo el 5 de noviembre. / C7

'Eat to the Beat' reúne a Gus Gus, Nacho Vegas, The Hooten Hallers y Wasabi Cru La Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus y Miller acogen este ciclo desde el 21 de octubre hasta el 5 de noviembre