La BBC subasta parte de sus vinilos

A muchos amantes de la música arrasados por la nostalgia se les hará la boca agua al conocer el repertorio de discos en vinilo que la BBC va a subastar. La cadena pública británica ha puesto a la venta parte de su amplísimo catálogo, con joyas de los Beatles, Pink Floyd, David Bowie, Black Sabbath y otras estrellas. La BBC, por cuyos estudios ha pasado lo más granado del pop y el rock internacionales, quiere desalojar su archivo de Perivale (Londres), casi saturado por incontables discos, con lo que ganará espacio para nuevas incorporaciones. Las piezas que salen a la venta son en su mayoría copias duplicadas, de modo que no hay peligro de que el repertorio de la BBC se esfume sin remedio. La casa Omega Auctions, que se hará cargo de organizar la puja, ha anunciado que el dinero recaudado por la operación irá destinado a la cadena, con más de cien años de historia. El archivo de Perivale es el paraíso del melómano: incluye una cantidad ingente de discos y piezas que suman 3,7 millones de objetos.

Durante todo un año, la casa de subastas irá celebrando pujas periódicas para dar salida a parte de la rica discoteca, dividida en 400 lotes en función de géneros, artistas y sellos. De acuerdo con Dan Muscatelli-Hampson, director de la firma que hace el remate, entre las piezas más preciadas se halla un disco con la grabación original en estéreo de 'Music of Old Russia', interpretada por Nathan Milstein, con un valor máximo calculado de 816 euros.

Otra disco muy cotizado es 'The Man Who Sold The World'. Micrófonos antiguos, relojes y equipamiento de grabación engrosan los lotes que despertarán la codicia de los coleccionistas. Uno de los objetos más raros es el letrero luminoso con el logo de la BBC que se empleó entre 1971 y 1988. Los organizadores del tinglado esperan que para adquirir el rótulo se supere un precio máximo de 350 euros.

De todos los estilos

El repertorio incluye discos editados por discográficas como Decca, Polydor, Virgin Records o RCA, con géneros que van desdes el metal al folk y el soul, pasando por el jazz. En el catálogo a la venta figuran interpretaciones de John Coltrane, Dexter Gordon, Bill Evans o Chet Baker, además de composiciones de música clásica.

«Si tú de pequeño has usado la cinta de casete o el vinilo, tu cerebro almacena esa experiencia con una nitidez espectacular. Y cada vez que lo escuchas, reconoces ese formato. Porque tiene una textura y una particularidad sonora que te conectan con esa experiencia, recuperas esas emociones y para ti es mucho más placentero», afirma Salomé Limón, compositora, productora e ingeniera de sonido que acaba de publicar 'Fruslerías', un álbum ecléctico con nueve canciones. «Una portada en un vinilo es mucho más bonita que en el móvil o en un CD, tienes más superficie para explayarte», afirma la compositora, galardonada con cinco Grammys latinos a lo largo de su trayectoria profesional.