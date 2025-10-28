El Ayuntamiento de la capital grancanaria saca una línea de ayudas a la producción artística En la convocatoria pública se seleccionará diez proyectos con una dotación máxima de 12.000 euros por propuesta

Imagen de la reunión celebrada en la tarde de este martes.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 19:23

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado la tarde de este martes, 28 de octubre, en el Museo Castillo de Mata, una reunión del Consejo Sectorial de Cultura, presidida por el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, en la que se ha dado luz verde a las bases de la primera convocatoria para proyectos de investigación y producción artística 2025-2026.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento pretende impulsar la creación artística y fortalecer el tejido cultural de la ciudad articulando acciones

que contribuyan a mejorar los contextos y las condiciones en los que se desarrolla el arte contemporáneo en la capital grancanaria.

La Mesa Técnica de Trabajo de Artes Plásticas y Visuales, integrada en el Consejo Sectorial de Cultura, ha manifestado su conformidad y respaldado esta convocatoria que está destinada a fomentar el conocimiento y la difusión del arte contemporáneo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, a través de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, representa una valiosa herramienta para impulsar la creación artística, fortalecer el tejido cultural local y mejorar los contextos en los que se desarrolla el arte contemporáneo en el ámbito municipal.

Concretamente, va dirigida a artistas, comisarias, comisarios y colectivos ligados a la creación contemporánea que presenten propuestas que estén en vías de investigación y requieran de un impulso para su producción, debiendo tener como objetivos la experimentación y la innovación en el ámbito de las artes visuales.

El espacio cultural Pepe Dámaso, centro de investigación y difusión de artes visuales

En total, se seleccionarán diez proyectos artísticos que serán objeto, cada uno de ellos, de una exposición organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Este programa expositivo de producción artística se desarrollará en el Centro Cultural Pepe Dámaso, convirtiendo este espacio de la ciudad en un laboratorio de creación artística. No obstante, podrán además

exhibirse en otros centros en colaboración con otras entidades públicas y/o privadas.

La dotación económica para la producción de cada uno de los diez proyectos artísticos será de hasta 12.000 euros. El plazo de inscripción se abrirá al día siguiente de la publicación de las bases en la web lpacultura.com.